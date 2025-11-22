کراچی، جعلی دستاویزات پر ویزا حاصل کرنے والے مسافر کو پرواز سےآف لوڈ

ملزم کی جانب سے لائسنس برانچ کلفٹن سے جاری کردہ ایچ ٹی وی لائسنس پیش کیا گیا جو جعلی نکلا، ترجمان

آفتاب خان November 22, 2025
فوٹو: ایف آئی اے
کراچی:

وفاقی تحقیقاتی ادارہ (ایف آئی اے) امیگریشن نے جعلی دستاویزات پر ویزا حاصل کرنے والے مسافر کو پرواز سےآف لوڈ کر دیا۔

ترجمان ایف آئی اے کے مطابق کراچی ائیرپورٹ پر تعینات امیگریشن عملے نےکارروائی کےدوران جعلی دستاویزات پر ویزا حاصل کرنے والے مسافر کو آف لوڈ کیا، محمد آصف نامی ملزم بین الاقوامی پروازکے ذریعے سعودی عرب جا رہا تھا۔

ترجمان نے بتایا کہ ملزم کے پاسپورٹ پر ہیوی ٹرک ڈرائیور کی ملازمت کے لیے ویزا لگا ہوا تھا، ملزم کی جانب سے لائسنس برانچ کلفٹن سے جاری کردہ ایچ ٹی وی لائسنس پیش کیا گیا جو جعلی نکلا۔

انہوں نے بتایا کہ گرفتار ملزم کا تعلق کراچی سے ہے اور ابتدائی تفتیش میں اعتراف کیا کہ مذکورہ لائسنس ایجنٹ سے ایک لاکھ 27 ہزار روپے میں حاصل کیا۔

ترجمان کے مطابق ملزم نے مزید انکشاف کیا کہ وہ کبھی بھی لائسنس برانچ کلفٹن نہیں گیا بلکہ ایجنٹ نےملزم کو مذکورہ جعلی ڈرائیونگ لائسنس بنوا کر دیا۔

بعدازاں ملزم کو ایجنٹ کی نشان دہی اور مزید قانونی کارروائی کےلیےاینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل کراچی منتقل کیاگیا۔
