10 برس سے گمشدہ بلی مالکان کو مل گئی

بلی کو اس کے گھر تک پہنچانے میں مائیکرو چپنے اہم کردار ادا کیا

ویب ڈیسک November 23, 2025
facebook whatsup

امریکا میں دس برس قبل گمشدہ ہونے والی ایک بلی کو ایک مائیکرو چپ نے اس کے خاندان سے ملوا دیا۔

امریکی ریاست نیو جرسی میں قائم مونٹ کلیر ٹاؤن شپ اینیمل شیلٹر نے سوشل میڈیا پر ایک بیان میں کہا کہ آوارہ گھومنے والی اس بلی کو شیلٹر لایا گیا اور اس کی مائیکرو چپ اسکین کی گئی۔

مائیکرو چپ اسکین کرنے سے اس کے مالکان سے متعلق علم ہوا جن سے یہ بات سامنے آئی کہ بلی پوری ایک دہائی سے گمشدہ ہے۔

سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا گیا کہ دس برس قبل ایک خاندان نے شیلٹر سے دو بلی کے بچے لیے تھے اور کچھ ہی دن بعد ایک بچہ کھڑکی سے نکل گیا اور غائب ہوگیا۔ خاندان نے اس کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن ناکام رہے۔

شیلٹر نے بلی کے اپنے خاندان سے مل جانے کے پُر مسرت موقع کی تصویر شیئر کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

’مردہ‘ قرار دی جانے والی خاتون تدفین سے کچھ لمحے پہلے دوبارہ جی اٹھیں

Express News

بدقسمت ٹائی ٹینک جہاز کے مسافر کی قیمتی گھڑی نیلامی میں فروخت، قیمت ہوش اڑا دے گی

Express News

12 ہزار سال قدیم خاتون اور ہنس کا مجسمہ دریافت

Express News

10 برس سے گمشدہ بلی مالکان کو مل گئی

Express News

سونے سے بنا فعال ٹوائلٹ 1 کروڑ 20 لاکھ ڈالر میں نیلام

Express News

دنیا کی مہنگی ترین کامک بک: سپر مین نمبر 1 لاکھوں ڈالر میں فروخت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو