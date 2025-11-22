28ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بات زیر غور نہیں، وفاقی وزیر

ہم 27ویں ترمیم میں کچھ تبدیلیاں مزید چاہتے تھے اگر اتفاق رائے ہوا تو پھر 28ویں ترمیم آئے گی، طارق فضل چودھری

ویب ڈیسک November 22, 2025
وفاقی وزیر طارق فضل چودھری نے  کہا ہے کہ 28 ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی بات زیر غور نہیں ہے تاہم27 ویں ترمیم  میں رہ جانے والی ترامیم  پر اگر  اتفاق رائے ہوا تو 28 ویں لائیں گے

وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے پروگرام سینٹر اسٹیج میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ اٹھائہسویں ترمیم کے حوالے سے کوئی بھی بات زیر غور نہیں ہے، کچھ  ترامیم ہم 27 ویں آئینی ترمیم میں لانا چاہ رہے تھے مگر وہ نہیں ہوئیں۔

انہوں نے کہا کہ 27 ویں ترمیم  میں رہ جانے والی ترامیم  پر اتفاق رائے ہوا تو 28 ویں لائیں گے ورنہ نہیں لائے جائے گی۔ انہوں نے دو ٹوک الفاظ میں اپنے موقف کو دہراتے ہوئے واضح کیا کہ اگر اتفاق رائے ہو گیا تو 28 ویں ترمیم بھی آجائے گی، ابھی  فی الحال 28 ویں ترمیم کی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔

ان کا کہنا تھا کہ یہ غلط پروپیگنڈا ہے کہ ہم 18 ویں ترمیم کو رول  بیک کرنا چاہتے  تھے، ہم کوئی بھی اقدام اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں لیے بغیر نہیں کریں گے۔

رہنما ن لیگ نے کہا کہ حکومت  کا کام ہوتا ہے کہ اپوزیشن اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلے، ہم نے کوشش کی اپوزیشن اور اتحادیوں کو ساتھ لے کر چلیں اور تناو کی  صورتحال  کو کم سے کم کیا جائے۔

اُن کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی نے  اپنے دور حکومت میں یہ کلچر شروع کیا۔ طارق فضل چودھری  نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پالیمان میں وہ اپنا اپوزیشن کا کردار ادا کریں،  حکومت چاہتی ہے کہ پی ٹی آئی ایوان میں اپنی تجاویز دے،  ہمیں اس سے کیا غرض کہ کون اپوزیشن لیڈر لگایا جائے، رولز کی وضاحت ہم کر چکے ہیں، ان رولز کو فالو کریں، رولز فالو ہوں گے تو لگا دیا جائے گا۔

ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ  بانی پی ٹی آئی اپوزیشن والوں سے ہاتھ تک نہیں ملاتے تھے،  لیکن ہم سیاسی   اختلافات کو ذاتی دشمنی نہیں سمجھتے،  سابق وزیر اعلیٰ کے پی علی  امین گنڈا پور جتنی دیر وزیر اعلیٰ رہے  احتجاج  کرتے رہے۔

انہوں  نے کہا کہ سرکاری وسائل استعمال کر کے یلغار کی جاتی رہی ۔ لیگی رہنماوں کو الیکشن کمیشن کے نوٹس  سے متعلق سوال کا جواب دیتے وفاقی وزیر نے کہا کہ یہ  سب کی ذمے داری ہوتی ہے کہ ضابطہ اخلاق کی  پاسداری کی جائے، الیکشن کمیشن نے خلاف ورزی پر ہمارے لوگوں کیخلاف  بھی نوٹس  لیے،  ایکٹ کے مطابق کارروائیاں بھی ہوتی ہیں۔
