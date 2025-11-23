آرہاہے آنے والا

آپ سوچیں گے کہ ہم نے سارے حوالے فلمی کیوں دیے تو یہ معاملہ ہی سارافلمی ہے

سعد اللہ جان برق November 23, 2025
facebook whatsup

ہم پی ٹی آئی کے وکیل صاحب کے بہت ممنون ہیں کہ انھوں نے ہماری بہت بڑی پریشانی اورالجھن دورکردی ہے ۔ انھوں نے اپنے بیان میں فرمایا ہے کہ

’’جب بانی آئیں گے تو‘‘

جہاں کہیں گے وہی عدالت ہوگی اورجو بولیں گے وہی قانون ہوگا ۔

 باقی تفصیل تو جناب وکیل صاحب نے نہیں بتائی ہے کہ وہ جہاں کھڑے ہوں گے،لیٹے ہوں گے، چلتے ہوں گے، کھائیں پئیں گے، وہاں کیاکیا ہوگا ، لیکن پھر بھی ہماری بہت بڑی سمسیا حل ہوئی اوریہ الجھن ہماری اس زمانے سے ہے جب ہم اسکول میں پڑھتے تھے اوروہاں ’’ٹیکے ‘‘ لگانے والے آتے تھے۔

اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ کسی آنے والے کی تلاش ہیں، ویسے کسی آنے والے کا ذکر تقریباً ہرمذہب میں موجود ہے ، ہندی عقائد کے مطابق وشنو بھگوان جو اس دنیا کا محافظ اورپالن ہار ہے جب بھی اس دنیا پر کوئی ’’سنکٹ‘‘ یعنی مصیبت آتی ہے تو وہ کسی اوتار میں آکر دنیا کو اس سے بچالیتا ہے ، اب تک وہ نو اوتار لے چکا ہے۔

پہلااوتار متیسہ (مچھلی) کی شکل میں تھا جب اس نے دنیا کو سیلاب عظیم سے بچایا تھا، اس نے منو مہاراج کوکشتی میں بٹھا کر اورپھر کھینچ کر ہمالیہ پہنچایا تھا اورپھر منو سے انسانی نسل چلی، اس کے بعد اس نے کچھوے کاروپ لیا تھا، پھر رام چندر، کرشن اوربدھ کے روپ میں اوتارلیے لیکن دسواں اوتارکلکی اوتار ابھی باقی ہے ۔

جب آخری زمانے میں ساری دنیا پر ظلم کااندھیرا چھا جائے تو وہ یہاندھیرا دورکرکے اصلی ویدوں کادھرم بحال کردے گا ۔

ہم ان عقائد پر نہ تو کچھ بول سکتے ہیں نہ بولیں گے کیوں یہ بڑے نازک معاملات ہیں کیوں کہ اپنی گردن کو خوامخوا شمشیروں کے بیچ دینے سے فائدہ کیا؟ یعنی علمی بحث نہیں کریں گے  لیکن ایک دوفلمی مناظر کاذکر ضرورکریں گے۔ 

ایک ہندی فلم میں جیل کے اندر قیدی کھانے کے لیے برتن لیے ہوئے کھڑے ہیں،قطارکھڑی ہے لیکن ایک آدمی قطار میں کھڑا ہونے کی بجائے الگ اورسیدھا کھانا دینے والوں کے سامنے کھڑا ہوجاتا ہے، کوئی اس سے کہتا ہے کہ قطار میں کھڑے ہوجاؤ تو وہ کہتا ہے جہاں میں کھڑا ہوجاتا ہوں، قطار وہیں سے شروع ہوتی ہے ۔

ایک اورفلم میں ہیروکہتا ہے ، میں مجرم بھی خود ہوں، عدالت بھی میں خود ہوں، قانون بھی میں ہوں، جج بھی میں ہوں اورجلاد بھی میں ہی ہوں ۔

ایک پنجابی فلم میں ایک طاقتور بندہ جب چلتا ہے تو دو نوکر ایک چارپائی اورمیز اٹھائے ساتھ چلتے ہیں اور وہ جہاں حکم دیتا ہے، ملازم چارپائی اورمیز بچھالیتے ہیں اور وہ چارپائی پر بیٹھ کر اپنی عدالت جمادیتا ہے اور راستہ گزرنے والوں کو پکڑ پکڑ کر انصاف کرتا ہے ۔

آپ سوچیں گے کہ ہم نے سارے حوالے فلمی کیوں دیے تو یہ معاملہ ہی سارافلمی ہے، بیرسٹرگوہر نے جو بیان دیا ہے یا خوش خبری سنائی ہے یا پیش گوئی کی ہے ، وہ لگتی ہے جیسے کوئی فلمی ڈائیلاگ مارا ہو۔

دراصل پی ٹی آئی میں جتنے بھی وکلاء صاحبان جمع کیے گئے ہیں، وہ سب کے سب فلمی ڈائیلاگ مارنے میں ماہرہوتے ہیں اوران کاہرڈائیلاگ پیش گوئی کارنگ لیے ہوئے ہوتا ہے، اگر یاد ہوتو اس سے پہلے ایک وکیل صاحب جو اور بھی بہت ساری ڈگریاں رکھتا تھا ، پنجاب کے بارے میں بہت سارے پیش گویانا ڈائیلاگ روزانہ مارتا تھا، جو سب کی سب پوری ہوچکی ہیں۔ 

لیکن اس خاص پیش گوئی کاذکر ہم اس لیے کرناچاہتے ہیں ، ہم جن وکیل صاحب کا ذکر کررہے ہیں، ہم ان کے بہت زیادہ ممنون ہیں کہ اسکول کے زمانے سے ہم جس ’’آنے والے‘‘ کے منتظر ہیں اور اس بگڑی ہوئی دنیا کو دیکھ دیکھ کر کڑھ رہے تھے۔ 

اس کے آنے کی نشانیاں جناب وکیل صاحب نے بتادی ہیں اوریہ تو ساری دنیا جانتی کہ وکلاء لوگ جھوٹ بھی نہیں بولتے اورپھر اگر وہ ’’بانی‘‘ کے حلقہ ارادت میں ہوں تو چپڑیاں اوردو دو ہوجاتے ہیں ۔

لیکن ایک بات البتہ کچھ الگ سی ہے ،دنیا میں جس ’’آنے والے‘‘ کاانتظار ہورہا ہے، اس کے بارے میں سب یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ اپنی طرف سے کچھ ’’نیا‘‘ نہیں رائج کرے گا بلکہ پرانے کو ہی اصل شکل میں بحال کرے گا۔ جب کہ وکیل صاحب کا ’’آنے والا‘‘ ہرچیز کا ’’بانی‘‘ ہوگا۔

سن لی جو خدانے وہ دعا تم تو نہیں ہو

 دروازے پہ دستک کی صدا تم تو نہیں ہو
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

خلا میں سولر پینلز کی تنصیب

Express News

سعودی ولی عہد کا دورہ امریکا ، F35اور فلسطین

Express News

اے، وائے اہلِ فلسطین

Express News

اقبالؒ اور بلوچستان

Express News

جامعہ کراچی،گھٹتے طلبہ اور…

Express News

فلور انڈسٹری میں تنظیمی تقسیم؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو