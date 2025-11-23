کانٹینٹ کریئٹر محمد شیراز اور طلحہ احمد کو مینار پاکستان پر ایکسی لینس ایوارڈ سے نواز دیا گیا

تقریب میں نمایاں کارنامے انجام دینے والے نوجوانوں کو حافظ نعیم الرحمٰن نے ایوارڈز دیے

November 23, 2025
لاہور:

لاہور کے مینارِ پاکستان میں جاری تین روزہ اجتماعِ عام کے دوران نیشنل یوتھ ایکسیلینس ایوارڈز کی خصوصی تقریب منعقد کی گئی جس میں مختلف شعبوں میں نمایاں کارکردگی دکھانے والے نوجوانوں کو اعزازات سے نوازا گیا۔

 اس ایوارڈ شو کا مقصد پاکستان کی نوجوان نسل کی حوصلہ افزائی کرنا اور اُن باصلاحیت چہروں کو سامنے لانا تھا جنہوں نے اپنی محنت اور صلاحیتوں کے ذریعے ملک کا نام روشن کیا۔

تقریب میں ملک بھر سے آئے ہوئے نوجوانوں نے شرکت کی جبکہ مختلف کیٹیگریز میں ایوارڈز تقسیم کیے گئے۔ معروف سوشل میڈیا کانٹینٹ کریٹرز طلحہ احمد اور محمد شیراز بھی اُن نمایاں شخصیات میں شامل تھے جنہیں خصوصی طور پر سراہا گیا۔ 

حافظ نعیم الرحمان نے دونوں نوجوانوں کو ان کی تخلیقی صلاحیت، مثبت اندازِ بیان اور معاشرے میں تعمیری پیغام عام کرنے پر یوتھ ایکسیلینس ایوارڈز سے نوازا۔

اسلام 360 ایپ کے بانی زاہد حسین چھیپا کو بھی مینار پاکستان اجتماع عام میں یوتھ ایکسیلینس ایوارڈ دیا گیا۔ عالمی شہرت یافتہ ویٹ لفٹر نوح دستگیر بٹ، کوہ پیما شہروز کاشف کو بھی ایوارڈ سے نوازا گیا۔ 

تقریب کے شرکاء نے بتایا کہ نوجوانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے اس طرح کے ایونٹس نہایت اہم ہیں کیونکہ یہ نہ صرف انہیں مزید بہتر کام کرنے کی ترغیب دیتے ہیں بلکہ پاکستان کی مثبت تصویر دنیا کے سامنے پیش کرنے میں بھی کردار ادا کرتے ہیں۔

ایوارڈ حاصل کرنے والے نوجوانوں نے اس اعزاز کو اپنی کامیابی کا نہیں بلکہ نئی ذمہ داری کا آغاز قرار دیا اور کہا کہ وہ مستقبل میں بھی اپنے پلیٹ فارمز کے ذریعے معاشرے میں مثبت تبدیلی لانے کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔
