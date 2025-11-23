میکسیکو کی مس یونیورس کی جیت؛ ایک اور اسکینڈل سامنے آگیا

سابق مس یونیورس جج عمر حرفوش نے الزام لگایا ہے فاطمہ بوش کو جتوانے کا فیصلہ پہلے ہی کرلیا گیا تھا

ویب ڈیسک November 23, 2025
facebook whatsup

مس یونیورس 2025 کے مقابلے میں میکسیکو کی فاطمہ بوش نے نئی مس یونیورس کا تاج تو حاصل کرلیا مگر ابھی جشن ختم بھی نہ ہوا تھا کہ مقابلے کے سابق جج عمر حرفوش نے ایسا دعویٰ کردیا جس نے دنیا بھر کے مداحوں کو حیران کردیا ہے۔

لبنانی نژاد فرانسیسی کمپوزر اور سابق مس یونیورس جج عمر حرفوش نے الزام لگایا ہے کہ فاطمہ بوش کو جتوانے کا فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا، اور اس کے پیچھے مس یونیورس آرگنائزیشن کے سربراہ راؤل روچا کے مبینہ کاروباری مفادات شامل تھے۔ عمر کے مطابق راؤل روچا کے فاطمہ بوش کے والد کے ساتھ کاروباری تعلقات تھے، اسی لیے نتیجہ ’طے شدہ‘ تھا۔

عمر حرفوش نے ججز کے پینل سے استعفیٰ دیتے ہوئے انکشاف کیا کہ وہ فائنل سے 24 گھنٹے پہلے ہی امریکی چینل HBO پر کہہ چکے تھے کہ ’مس میکسیکو جیتے گی‘۔ ان کا کہنا تھا کہ دبئی میں راؤل روچا اور ان کے بیٹے نے ان سے براہِ راست درخواست کی کہ وہ فاطمہ بوش کے حق میں ووٹ دیں کیونکہ ’یہ ہمارے کاروبار کے لیے مفید ہوگا‘۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مس یونیورس آرگنائزیشن نے فوراً اس الزام کو رد کردیا۔ راؤل روچا نے ویڈیو بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے عمر کو ججز کے پینل سے ہٹا دیا تھا کیونکہ ان کے بیانات ’بیانڈ دی کراؤن‘ جیسے خیراتی پروگرام کی ساکھ کو نقصان پہنچا رہے تھے۔ مزید برآں روچا نے وہ ٹیکسٹ میسیجز بھی شیئر کر دیے جن میں عمر کو پینل سے ہٹانے کا باقاعدہ نوٹس دیا گیا تھا۔

اس کے جواب میں عمر حرفوش نے دعویٰ کیا کہ انہیں ’غیر مہذب گفتگو‘ کی وجہ سے استعفیٰ دینے پر مجبور کیا گیا۔ انہوں نے مزید الزام لگایا کہ مقابلے کے پریلمنری راؤنڈز شروع ہونے سے پہلے ہی ایک ’خفیہ کمیٹی‘ نے 30 فائنلسٹس منتخب کر رکھے تھے، اور یہاں تک کہا کہ ایک امیدوار اور انتخابی کمیٹی کے رکن کے درمیان مبینہ رومانس نے صورتِ حال کو مزید مشکوک بنا دیا تھا۔

تاہم مس یونیورس آرگنائزیشن نے ان تمام بیانات کی سختی سے تردید کی ہے۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ نہ کوئی خفیہ انتخابی کمیٹی وجود رکھتی ہے، نہ نتائج میں دھاندلی ہوئی ہے۔ ان کے مطابق تمام فیصلے مکمل شفافیت کے ساتھ کیے گئے تھے اور ججز کو باضابطہ طریقے سے منتخب کیا گیا تھا۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

’وہ بہت ڈر گئی تھی‘ : فیروز خان نے علیزے سے علیحدگی کے معاملے پر خاموشی توڑ دی

Express News

عالمی شہرت یافتہ لیجنڈری گلوکار 81 سال کی عمر میں چل بسے

Express News

’کھویا اور پالیا‘ : عاصم اظہر نے نئی ابلم ریلیز کردی، ہانیہ عامر کا کلپ بھی شامل

Express News

شریا سرن کی اے آئی سے ایڈٹ شدہ تصاویر وائرل، جعلسازی کی شکایت

Express News

بھارتی فلم انڈسٹری اب مکمل نقالی پر چل رہی ہے، نادیہ خان

Express News

دھرمیندر کی عنقریب کون سی فلم ریلیز ہونے والی ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو