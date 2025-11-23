بنگلادیش نے آئرلینڈ کو ٹیسٹ سیریز میں وائٹ وائش کردیا

تیج الاسلام اور حسن مراد نے 4،4 جبکہ خالد احمد اور مہدی حسن میراز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی

اسپورٹس ڈیسک November 23, 2025
facebook whatsup

بنگلادیش نے دوسرے ٹیسٹ میچ میں آئرلینڈ کو 217 رنز سے شکست دے کر سیریز میں وائٹ وائش کردیا۔

میرپور میں کھیلے گئے میچ میں 509 رنز کے ہدف کے تعاقب میں آئرش ٹیم 291 رنز پر آل آؤٹ ہوگئی۔

کرٹس کیمپھر 71 رنز بناکر ناقابل شکست رہے۔ ہیری ٹیکٹر 50، گیون ہوئے 37 اور جورڈن نیل 30 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

بنگلادیش کی جانب سے تیج الاسلام اور حسن مراد نے 4،4 جبکہ خالد احمد اور مہدی حسن میراز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی۔

یاد رہے کہ بنگلادیش نے ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے پہلی اننگز میں 476 رنز بنائے تھے۔

لٹن داس 128 اور مشفق الرحیم 106 رنز بناکر نمایاں رہے۔ مومن الحق نے 63 رنز کی اننگز کھیلی تھی۔

آئرلینڈ کی جانب سے اینڈی میک برائن نے 6 جبکہ میتھیو ہمفریز اور گیون ہوئے نے 2،2 وکٹیں حاصل کی تھیں۔

آئرش ٹیم اپنی پہلی اننگز میں 265 رنز بناکر آؤٹ ہوگئی تھی۔ لوکران ٹکر 75 رنز بناکر ناٹ آؤٹ رہے جبکہ جورڈن نیل 49 اور اسٹیفن ڈوہینی 46 رنز بناکر آؤٹ ہوئے۔

بنگلادیش کی جانب سے تیج الاسلام نے 4، خالد احمد اور حسن مراد نے 2، 2 جبکہ عبادت حسین اور مہدی حسن میراز نے ایک ایک وکٹ حاصل کی تھی۔

بنگلادیش نے اپنی دوسری اننگز 297 رنز 4 کھلاڑی آؤٹ پر ڈکلیئر کردی تھی۔ مومن الحق 87 اور شادمان اسلام 78 رنز بناکر نمایاں رہے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

کرسٹیانو رونالڈو کا جادوئی گول؛ ویڈیو نے سوشل میڈیا پر دھوم مچادی

Express News

اے ٹی پی چیلنجر ٹینس: پاکستان کے محمد شعیب کو شکست

Express News

شبمن گل کی انجری سنگین، رواں سال کوئی میچ نہیں کھیل سکیں گے

Express News

نیوزی لینڈ نے ویسٹ انڈیز کے خلاف پہلے ٹیسٹ کیلئے 14 رکنی اسکواڈ کا اعلان کر دیا

Express News

آسٹریلیاکے دورہ پاکستان میں ردوبدل کی اطلاعات

Express News

نیشنل بینک اسٹیڈیم کی ترقی پر سینیٹ کمیٹی کا اہم اجلاس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو