ٹریوس ہیڈ کی سنچری سے کرکٹ آسٹریلیا کو کئی ملین ڈالرز کا نقصان

آسٹریلیا نے انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے کر ایشیز سیریز کا فاتحانہ آغاز کیا ہے

اسپورٹس ڈیسک November 23, 2025
ایشیز کے پہلے ٹیسٹ میچ میں آسٹریلیا نے ٹریوس ہیڈ کی جارحانہ سنچری کی بدولت انگلینڈ کو 8 وکٹوں سے شکست دے دی۔

پرتھ میں کھیلے گئے ٹیسٹ میچ کی خاص بات یہ ہے کہ 1921 کے بعد یہ پہلا ایشیز ٹیسٹ ہے جس کا فیصلہ دو روز کے اندر ہوگیا۔

ایک جانب آسٹریلیا کو سیریز میں بہترین آغاز ملا ہے تو دوسری جانب کرکٹ آسٹریلیا کا لاکھوں ڈالرز کا نقصان ہو گیا۔

آسٹریلوی میڈیا کے مطابق پہلے سے خسارے کا شکار کرکٹ آسٹریلیا کو تیسرے اور چوتھے دن کے ٹکٹ کی مد میں تقریباً 3 ملین آسٹریلوی ڈالر (پاکستانی 54 کروڑ روپے سے زائد) کے نقصان کا اندیشہ ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق تیسرے دن کے تمام ٹکٹ فروخت ہوچکے تھے۔

واضح رہے کہ کرکٹ آسٹریلیا نے گزشتہ ماہ ہی 2024-25 مالی سال کے لیے 11 ملین آسٹریلوی ڈالر سے زائد کے خسارے کا اعلان کیا تھا۔
