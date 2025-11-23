عثمان طارق کی زمبابوے کیخلاف شاندار بولنگ، ہیٹ ٹرک کرلی

 عثمان طارق نے چار اوورز میں 18 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ اُن کا ایک اوور میڈان بھی رہا

ویب ڈیسک November 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو کرک انفو

سہ فریقی ٹی 20 سیریز کے چوتھے میچ میں عثمان طارق نے زمبابوے کے خلاف شاندار بولنگ کرتے ہوئے ہیٹ ٹرک کرلی۔

تفصیلات کے مطابق راولپنڈی میں کھیلے گئے میچ میں عثمان طارق نے لگاتار تین گیندوں پر زمبابوے کے تین کھلاڑیوں منیونگا، تشنگا میسکیوا اور ولنگٹن کو آؤٹ کیا۔

اپنے دوسرے ٹی 20 میچ میں ہیٹ ٹرک کرنے کے بعد عثمان طارق چوتھے پاکستانی بولر بن گئے ہیں۔

عثمان طارق نے 4 اوورز میں 18 رنز دے کر 4 وکٹیں حاصل کیں جبکہ اُن کا ایک اوور میڈان بھی رہا۔

اس سے قبل فہیم اشرف، محمد حسنین اور محمد نواز بھی ہیٹ ٹرک کرنے کا اعزاز حاصل کرچکے ہیں۔

میچ کے بعد تقریب تقسیم انعامات میں گفتگو کرتے ہوئے عثمان طارق نے کہا کہ ’مجھے خوشی ہے اور اس پر اللہ کا شکر گزار بھی ہوں، میں اپنی اس کارکردگی کو جاری رکھنے کی کوشش کروں گا‘۔

انہوں نے کہا کہ ’میرے ایکشن میں ایسی کوئی چیز نہیں کرکٹ میں موجود سارے اصول کو مدنظر رکھتے ہوئے بولنگ کرتا ہوں، البتہ بلے باز کو ایکشن کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے تو اُس کو خود سوچنا چاہیے‘۔

انہوں نے کاہ کہ یہاں تک پہنچنے میں ایک لمبی جدوجہد اور طویل سفر کیا، بولنگ کے دوران مختلف ویری ایشنز اور خاص طور پر رفتار مجھے میرے بولنگ کوچ نے سکھائی۔

عثمان طارق نے کہا کہ سلمان علی آغا سپورٹ کرتے ہیں انہوں نے بھروسہ کیا اور اعتماد دیا جس کی وجہ سے یہ کامیابی ملی ہے۔
 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

17 سال میں پہلی بار؛ فٹبالر کو اپنے ہی ساتھی کو تھپڑ مارنے پر ریڈ کارڈ؛ ویڈیو وائرل

Express News

روہت شرما ٹی20 ورلڈ کپ 2026 کے ایمبسیڈر مقرر

Express News

علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا

Express News

ٹی20 ورلڈ کپ کا شیڈول جاری، پاک-بھارت ٹاکرا کب ہوگا؟

Express News

اسلام آباد یونائیٹڈ نے 10 سال کے لیے فرنچائز معاہدے کی تجدید کر دی

Express News

پاکستان میں پہلی بار  اے ٹی پی چیلنجر کپ، پاکستانی کھلاڑی مزمل مرتضیٰ کی بڑی جیت

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو