لاہور کی دھند بھری سرد شام نے فواد خان کو محبت میں کیسے مبتلا کیا؟

اداکار نے پہلی بار اپنی محبت کی کہانی بیان کر دی

ویب ڈیسک November 24, 2025
کراچی:

فواد خان نے اپنی ذاتی زندگی کے بارے میں ایک دلچسپ انکشاف کیا ہے۔ اداکار کے مطابق وہ اپنی اہلیہ صدف سے لاہور کی سردیوں میں محبت میں مبتلا ہوئے تھے۔

فواد خان پاکستان کے مقبول ترین ٹی وی اور فلم اسٹارز میں شمار ہوتے ہیں۔ انہوں نے ہم سفر، زندگی گلزار ہے، داستان، عشق، اکبری اصغری اور کچھ پیار کا پاگل پن بھی تھا جیسے ہٹ ڈراموں میں کام کیا، جبکہ بولی وڈ فلم خوبصورت سے انہوں نے بھارتی فلم انڈسٹری میں کامیاب ڈیبیو دیا۔ بعد ازاں فواد کپور اینڈ سنز اور اے دل ہے مشکل میں بھی جلوہ گر ہوئے۔

ان کی فلم ’دی لیجنڈ آف مولا جٹ‘ پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی ہٹ فلم ثابت ہوئی۔ فواد خان اپنی نئی فلم ’نیلوفر‘ میں 28 نومبر کو نظر آئیں گے۔

حال ہی میں فواد اور ماہرہ خان نے فلم کی پروموشن کے دوران ایک انٹرویو دیا جس میں فواد نے بتایا کہ 1998 کی سردیوں میں وہ لاہور کی دھند بھری شام میں صدف سے محبت میں پڑے تھے۔ اداکار کے مطابق اُس وقت ایم ایم عالم روڈ پر موجود فور سیزنز ریسٹورنٹ میں لوگ گرم کھانے سے لطف اندوز ہو رہے تھے اور موسم میں ایک خاص رومانوی کیفیت تھی۔

فواد خان کا کہنا تھا کہ اُس دور میں لاہور کی سردیاں دھند کے باعث بہت خوبصورت ہوتی تھیں، آج کی طرح اسموگ نہیں ہوتی تھی۔ ان کے مطابق لاہور محبت کرنے والوں کے لیے ہمیشہ سے بہترین شہر رہا ہے۔
