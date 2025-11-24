ایف سی ہیڈکوارٹر پر حملہ کرنے والے  دہشت گردوں کی شناخت ہوگئی

مارے گئے دہشت گردوں کے قبضے سے ہتھیار و گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے، سکیورٹی ذرائع

November 24, 2025
پشاور:

ایف سی ہیڈکوارٹر پشاور پر حملہ  کرنے والے دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق آج پیر کی صبح 8 بجے کے بعد ایف سی ہیڈکوارٹر پر خودکش حملہ کیا گیا، جسے بروقت جوابی کارروائی کے  ذریعے ناکام بنا دیا۔ حملے میں ایک خودکش بمبار نے خو د کو گیٹ ہی پر دھماکے سے اڑا لیا، جس کے بعد 2 دیگر دہشت گردوں نے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، تاہم انہیں ہلاک کردیا گیا۔

واقعے میں ایف سی کے 3 اہل کار شہید ہوئے جب کہ مجموعی طور پرزخمیوں  کی تعداد 11 بتائی گئی ہے، جن میں عام شہری بھی شامل ہیں۔

حملے کے بعد قانون نافذ کرنے والے اداروں  کے اہل کاروں کی بھاری نفری طلب کی گئی تھی، جس کے بعد پورے علاقے  کو گھیرے میں لے کر آپریشن کیا گیا۔

بعد ازاں واقعے کی ابتدائی تحقیقات  بھی جاری کی گئیں جب کہ دھماکے کی سی سی ٹی وی فوٹیج بھی سامنے آ گئی، جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ پہلے ایک حملہ آور نے گیٹ کے باہر خود کو دھماکے سے اڑایا۔

سکیورٹی ذرائع کے مطابق حملہ کرنے والے تینوں دہشت گردوں کی شناخت ہو گئی ہے۔  مزید تحقیقات   میں پتا چلا ہے  کہ ہلاک ہونے والے تینوں دہشت گرد افغانی تھے، جن سے ہتھیار و گولہ بارود بھی برآمد ہوا ہے۔
