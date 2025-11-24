سونے کی مقامی اور عالمی مارکیٹوں میں  قیمت کتنی ہوگئی؟

گزشتہ ہفتے کے آخری کاروباری دن میں سونے کی قیمتوں میں اضافہ ریکارڈ ہوا تھا

اسٹاف رپورٹر November 24, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

سونے کی عالمی اور بین الاقوامی مارکیٹوں میں  قیمت میں استحکام دیکھا جا رہا ہے۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 065ڈالر کی سطح پر مستحکم رہنے کے باعث مقامی صرافہ مارکیٹوں میں بھی آج پیر کے روز 24قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت بغیر کسی تبدیلی کے 4لاکھ 28ہزار 862روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔

اسی طرح مقامی سطح پر فی 10 گرام سونے کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 3لاکھ 67ہزار 680روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔

دریں اثنا ملک میں فی تولہ چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 5ہزار 270روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی بغیر کسی تبدیلی کے 4ہزار 518 روپے کی سطح پر مستحکم رہی۔
