کونسی ٹیکنالوجیز وقت کے ساتھ ختم ہوجائیں گی؟

2030 تک ان ٹیکنالوجیز کی جگہ ممکنہ طور پر دوسری ٹیکنالوجیز لے لیں گی

ویب ڈیسک November 25, 2025
facebook whatsup

ٹیکنالوجی کی دنیا میں بہت تیزی سے تبدیلیاں رونما ہو رہی ہے۔ چند برس قبل جو ٹیکنالوجی معاشرے کے زیرِ استعمال تھی آج ان کا استعمال بہت حد تک کم ہو چکا ہے جبکہ بہت سی ٹیکنالوجیز جو آج موجود ہیں وہ مستقبل میں زیر استعمال نہیں رہیں گی۔

درج ذیل ایسی ٹیکنالوجیز ہیں جن جبکہ 2030 تک ممکنہ طور پر دوسری ٹیکنالوجیز لے لیں گی۔

آئندہ آنے والے برسون میں بائیومیٹرک لاگ انز پاسورڈز کی جبکہ لے لیں گے جبکہ ڈیجیٹل والیٹ اور اسمارٹ لاکس بالترتیب پلاسٹک کارڈز اور روایتی چابیوں کی جگہ استعمال کیے جائیں گے۔

کیش، کیبلز اور کاغذ کی رسیدوں کی جگہ وائر لیس نظام، کانٹیکٹ لیس ادائیگیوں کے طریقے اور کلاؤڈ سروس زیر استعمال ہوں گی۔ یہاں تک کہ ٹیلی ویژن چینلز اور پیٹرولیم مصنوعات سے چلنے والی گاڑیوں کی اہمیت اسٹریمنگ اور صاف توانائی کے بڑھنے کی وجہ سے کم ہو جائے گی۔

کلاؤڈ اسٹوریج کے تیز، محفوظ اور زیادہ قابلِ اعتبار ہونے کی وجہ سے ایکسٹرنل ہارڈ ڈرائیوز کا استعمال بھی کم ہو جائے گا۔

آنے والی دہائی مکینیکی دور کے اختتام اور ڈیجیٹل دنیا کےآغاز کا اشارہ دیتی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

ایتھوپیا: 12 ہزار سال سے خاموش آتش فشاں پھٹ پڑا

Express News

مقبول اسمارٹ فونز کی فہرست، شیاؤمی کی ڈیوائسز لانچ ہونے سے پہلے ہی چھا گئیں

Express News

حکومت کا ملک بھر میں سائبر سکیورٹی اتھارٹی قائم کرنے کا فیصلہ

Express News

نوجوان نسل پاسورڈ کے معاملے میں لاپرواہ نکلی، کیا آپ بھی ان میں شامل ہیں؟

Express News

ڈیجیٹل پاکستان کا نیا باب، آئی ٹی شعبے میں انقلابی قدم 

Express News

فیس بک گروپس میں صارفین کیلئے نیا فیچر متعارف

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو