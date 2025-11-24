کراچی کے شہریوں کو نمبر پلیٹس درست کروانے کیلیے 5 دسمبر تک کی مہلت

جعلی، چھیڑچھاڑ والی نمبر پلیٹ پر گرفتاری اور گاڑی ضبط ہوگی، پولیس کو احکامات جاری

عامر خان November 24, 2025
facebook whatsup
فوٹو فائل

کراچی پولیس نے شہریوں کو گاڑیوں اور موٹرسائیکل کی نمبر پلیٹس ٹھیک کروانے کیلیے 5 دسمبر تک کی مہلت دے دی ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق کراچی پولیس اب شہر میں جعلی، غیر قانونی اور ناقابلِ شناخت نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کرے گی۔

پولیس نے ہدایت کی ہے کہ شہری 5 دسمبر 2025 تک گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس درست کروالیں بصورت پولیس ان کی گاڑیاں یاسائیکلوں کو ضبط کیا جائے گا۔

ترجمان کراچی پولیس کے مطابق ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے شہر میں جعلی، غیر قانونی اور ناقابلِ شناخت نمبر پلیٹس والی گاڑیوں کے خلاف سخت اور بلا تفریق کارروائی کے احکامات جاری کردیے۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ شہریوں سے گزارش کی گئی یے کہ 5 دسمبر 2025 تک اپنی گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کو درست اور قانون کے مطابق بنوا لیں، بصورتِ دیگر، قانون کے مطابق سخت کارروائی عمل میں لائی جائے گی اور گاڑیاں ضبط کر لی جائیں گی اور قانون کی خلاف ورزی پر سخت کارروائی ہوگی۔

اس حوالے سے ایس ایچ او اورنگی ٹاوٴن انسپکٹرمحمد یوسف مہر نے ایڈیشنل آئی کراچی کے جاری ہدایت کے حوالے سے ایکسپریس کو بتایا کہ پولیس احکامات پر موثر طریقے سے عمل درآمد کرائی گی۔

انہوں نے بتایا کہ ہر تھانہ اپنی حدود میں اسنیپ چیکنگ کرتا ہے، اب ان احکامات کے تحت 5 دسمبر کے بعد تمام گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی نمبر پلیٹس کو چیکنگ کے دوران روک کر چیک کیا جائے گا، چیکنگ کے دوران پولیس دیکھے گی کہ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر جو نمبر پلیٹ آویزاں ہیں وہ غیر قانونی یا ناقابل شناخت تو نہیں ہیں۔

انہوں نے کہا کہ یہ شکایات سامنے آئی ہیں کہ کئی شہری اپنی گاڑی اور موٹر سائیکل پر اپنی نمبر پلیٹ آویزاں نہیں کرتے جبکہ کئی نمبر پلیٹوں پر ہندسے مکمل نہیں ہوتے ہیں۔

انہوں نے کہا کہ ای چالان سسٹم نافذ ہونے کے بعد شہریوں کی جانب سے نمبر پلیٹ میں چھیڑ چھاڑ اور کی شکایات سامنے آئیں، کئی گاڑی یا موٹر سائیکل والوں نے چالان سے بچنے کے لیے نمبر پلیٹس یا تو اتار دی ہیں یا ان کو مختلف طریقوں سے چھپا لیا یے۔

کئی افراد نے اپنی گاڑیوں یا موٹر سائیکلوں پر نمبر پلیٹس  قوانین کے مطابق نہیں لگائی، اس لیے پولیس کو کارروائی کا اختیار دیا گیا یے۔انہوں نے بتایا کہ علاقائی تھانہ کی پٹرولنگ موبائل یا اسنیپ چیکنگ کے دوران پولیس مشکوک یا ناقابل شناخت نمبر پلیٹ کی حامل گاڑی یا موٹر سائیکل کو روکے گی۔

انہوں نے بتایا کہ گاڑی یا موٹر سائیکل والے سے چیکنگ کے دوران گاڑی کے کاغذات طلب کیے جائیں گے ۔ان کاغذات پر درج گاڑی کے نمبر، انجن نمبر یا چیسس نمبر کی ایکسائز کی آن لائن ویب سائٹ پورٹل یا سی پی ایل سی سے تصدیق کی جائے گی اور پھر دیکھا جائے گا کہ گاڑی کلیئر ہے یا نہیں۔

اس کے علاوہ گاڑی یا موٹر سائیکل سوار کی ذاتی معلومات تلاش ایپ سے بائیو میٹرک تصدیق سے کی جائے گی، ایپ سے مذکورہ شخص کی تمام ذاتی تفصیلات اور کریمنل ریکارڈ ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں واضح ہوسکے گا۔

انہوں نے بتایا کہ اگر گاڑی یا موٹر سائیکل چوری کی ہوگی تو متعلقہ تھانہ میں درج مقدمہ کے تحت اس شخص کے خلاف گرفتاری اور گاڑی و موٹر سائیکل ضبط کی جائے گی۔

ناقابل شناخت یامشکوک موٹر سائیکل یا گاڑی کی نمبر آویزاں ہونے کی صورت میں اس کو دفعہ 550 کے تحت پولیس اس گاڑی یاموٹر سائیکل کو ضبط کرلے گی جبکہ قانونی کارروائی کے بعد اس گاڑی یا مو سائیکل کوعدالت سے ریلیز کیا جاسکے گا۔

انہوں نے بتایا کہ اگر گاڑی یا موٹر سائیکل کلیئر ہوگی اور اس کی چلانے والے کا ریکارڈ کریمنل ہوگا تو اس کے خلاف قانون کے مطابق مذید کارروائی ہوگی۔ انہوں نے بتایا کہ ان احکامات سے کراچی میں قیام امن اور گاڑیوں و موٹر سائیکلوں کی چوری روک تھام میں مدد ملے گی۔

انہوں نے کہا کہ اس مہم کا آغاز 6 دسمبر سے شروع ہوگا اور قانون کی پاسداری نہ  کرنے والوں کے خلاف  سخت ایکشن ہوگا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہیں؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:31 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی کے شہریوں کو نمبر پلیٹس درست کروانے کیلیے 5 دسمبر تک کی مہلت

Express News

کراچی میں نجی کمپنی کے ملازمین سے دن دہاڑے 17 لاکھ روپے کی ڈکیتی

Express News

کراچی میں 31 ارب روپے کی 756 ترقیاتی اسکیمیں تیزی سے جاری ہیں، شرجیل میمن

Express News

کراچی، نارتھ کراچی میں پانی کی قلت کے ستائے شہریوں کا پمپنگ اسٹیشن پر دھاوا

Express News

کراچی میں پولیس افسر کی 22 سالہ بیٹی کی کنپٹی پر گولی لگی لاش برآمد

Express News

کراچی میں بھتے کی پرچیاں ملنے پر ادارے متحرک، 3 ملزمان گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو