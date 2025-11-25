کراچی کنگز نے بھی پی ایس ایل فرنچائز معاہدے کی تجدید کردی

کراچی کنگز نے بھی پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) فرنچائز معاہدے کی 10 سال کے لیے تجدید کردی۔
تفصیلات کے مطابق کراچی کنگز نے معاہدے کی تجدید ای اینڈ وائی مینا کی مقرر کردہ مارکیٹ ویلیو پر کی۔
چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کا کہنا ہے کہ کراچی کنگز نے لیگ کے وقار میں اضافے کے لیے اہم کردار ادا کیا۔
انہوں نے کہا کہ کراچی کنگز کی جانب سے معاہدے کی تجدید لیگ کی مضبوطی کا ثبوت ہے۔ پی ایس ایل کے لیے سلمان اقبال اور ان کی ٹیم کا کردار قابلِ تعریف ہے۔
پی ایس ایل کے سی ای او سلمان نصیر کا کہنا ہے کہ اگلی دہائی میں بھی کراچی کنگز کے ساتھ کام کرنا ایک اعزاز ہوگا۔
سلمان نصیر نے کہا کہ کراچی کنگز 2020 کی پی ایس ایل چیمپئن تھی اور اب بھی مقبول ترین فرنچائز ہے۔
یاد رہے کہ کراچی کنگز سے قبل پشاور زلمی، لاہور قلندرز اور کوئٹہ گلیڈی ایٹرز کی فرنچائزز بھی پی ایس ایل معاہدے کی 10 سالہ تجدید کرچکی ہیں۔
پی ایس ایل کے سیزن 11 سے لیگ کا فارمیٹ 8 ٹیمز کا ہوجائے گا۔