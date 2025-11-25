عورت نے پانی کی جگہ تیزاب سے کھانا پکا ڈالا، آگے کیا ہوا؟

خاتون نے لاعلمی میں پانی کی جگہ تیزاب استعمال کرلیا، جس سے تیار کھانا زہر آلود ہوگیا

November 25, 2025
بھارت کی ریاست مغربی بنگال میں ایک افسوسناک اور چونکا دینے والا واقعہ پیش آیا، جہاں کھانا پکانے کے دوران ہونے والی ایک غلطی نے پورے گھرانے کو اسپتال پہنچا دیا۔

مدنی پور کے علاقے میں ایک خاتون نے لاعلمی میں پانی کی جگہ تیزاب استعمال کرلیا، جس سے تیار کھانا زہر آلود ہوگیا اور فیملی کے چھ افراد شدید متاثر ہوئے۔

رپورٹس کے مطابق چاول اور سالن کھانے کے فوراً بعد اہلِ خانہ کی طبیعت بگڑنے لگی۔ متاثرین میں دو کم عمر بچے بھی شامل ہیں جنہیں فوری طور پر کولکتہ کے ایس ایس کے ایم اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں ڈاکٹرز نے اُن کی حالت نازک قرار دے دی ہے۔

واقعہ سامنے آنے پر پولیس اور انتظامیہ حرکت میں آگئے۔ حکام نے بتایا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہ غفلت گھر کے ایک فرد کے پیشے سے جڑی ہے، جو تانبا اور چاندی کا کام کرتا ہے اور اسی وجہ سے گھر میں تیزاب رکھتا تھا۔ بدقسمتی سے یہ تیزاب باورچی خانے میں بھی موجود تھا اور ایک رشتہ دار نے اسے عام پانی سمجھ کر کھانا پکانے والے برتنوں میں ڈال دیا۔

اہلِ علاقہ نے بھی تصدیق کی کہ سنتو سنیاسی کے گھر میں تیزاب کا موجود ہونا معمول کی بات تھی، جس نے یہ افسوسناک غلط فہمی جنم دی۔ پولیس مزید چھان بین کررہی ہے کہ واقعہ محض حادثہ ہے یا سازش۔
