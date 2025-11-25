پاکستان سپرلیگ (پی ایس ایل) کی فرنچائر ملتان سلطانز کے مالک علی ترین نے ٹیم کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کردیا۔
سماجی رابطے کی سائٹ ایکس پر علی ترین نے ملتان سلطانز کی ملکیت چھوڑنے کا اعلان کرتے ہوئے کہا کہ مجھے فخر ہے کہ میں اس ٹیم کا حصہ رہا، مجھے سلطانز کے فینز اور ٹیم سے محبت ہے اور جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرنے پر فخر بھی ہے۔
انہوں نے کہا کہ مجھے اپنے مرحوم انکل عالمگیر ترین پر بھی فخر ہے کہ انہوں نے ملتان سلطانز کی فرنچائز اور نمائندگی کے حوالے سے فیصلہ کیا تھا۔
علی ترین نے لکھا کہ ’میں نے ہمیشہ اپنے پلیئرز اور اسٹاف کو واضح کیا تھا کہ وہ محنت کریں اور اپنے حق کیلیے لڑتے ہوئے ہر دن چلینجز سے نبردآزما ہوں، میں نے انہیں ہدایت کی تھی کہ فینز کی توقعات پر پورا اتریں کیونکہ وہ اچھے کھیل کی وجہ سے شکست بھول سکتے ہیں مگر مقابلہ کرنے کے سلسلے کو جاری رکھیں۔
فرنچائز مالک نے لکھا کہ ’یہ وہ خیال تھا جس کی وجہ سے ہم نے معاشی نقصان کے باوجود بھی گراؤنڈ اور دوسرے میدان میں کامیابیاں حاصل کیں کیونکہ میں نے کبھی پیچھے ہٹنے کا سوچا نہیں تھا‘۔
Being part of this team has been one of the greatest honours of my life. I love the fans, I love this team, and I absolutely love being able to represent South Punjab. Something my late uncle Alamgir Tareen was especially proud of.
علی ترین نے کہا کہ ملتان سلطانز کے تحفظ کیلیے میں نے ہر موقع پر آواز اٹھائی جبکہ مجھے معلوم تھا کہ میں ہر کسی کے ساتھ چائے پینے کی حیثیت نہیں رکھتا، مگر میں ہمیشہ مخلص رہا اور ہمیشہ اپنے دماغ سے بات کی، میں نے محتاط اور طویل کھیلنا نہیں سیکھا اور ہمیشہ اپنی فرنچائز کیلیے آواز اٹھائی اور اپنے اصولوں پر ڈٹ کر کھڑا رہا۔
علی ترین نے لکھا کہ میں نے اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کیلیے ٹیم کو گھٹنوں کے بل نہیں چلایا اور شکست کو ترجیح دی مگر اب خدا حافظ! کہنے کا وقت آگیا ہے۔
انہوں نے مداحوں سے اپیل کی کہ وہ ملتان سلطانز ٹیم اور نئے مالک کے ساتھ اپنی حمایت اسی طرح جاری رکھیں کیونکہ یہ ٹیم جنوبی پنجاب کی نمائندگی کرتی ہے۔
علی ترین نے لکھا کہ میری اب پی ایس ایل میں ایک سپر فین والی حیثیت ہے اور اپنی ٹیم کو سپورٹ کرتا رہوں گا۔