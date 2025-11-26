’’کترینہ ‘‘ بیچاری

آئے ہے کسی عشق پہ رونا غالب کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد

سعد اللہ جان برق November 26, 2025
بات ہی ایسی ہوگئی ہے کہ جس پر جتنا بھی دکھ کا اظہار کیا جائے کم ہوگا۔ہمارا تو دکھ کے مارے یہ حال ہوگیا ہے کہ جب کھانا کھانے بیٹھتے ہیں تو بے خیالی میں دو چار روٹیاں زیادہ ٹھونس لیتے ہیں اور ایک پلیٹ کی جگہ چار خالی کردیتے ہیں اور چائے کا پوچھیے مت، بھرتے رہتے ہیں اور انڈیل رہتے ہیں۔وجہ یہی کہ خیال اس دکھ اس غم اور اس صدمے میں اٹکا رہتا ہے۔

میں کون ہوں، میں کہاں ہوں، مجھے یہ ہوش نہیں

 یہ کیا جگہ ہے جہاں ہوں، مجھے یہ ہوش نہیں

یہ انتہائی دکھت،جانکاہ اور صدمہ پہنچانے والی چیز اپنی پیاری پیاری آئٹم گرل کرینہ سیف کے بارے میں ہے جسے پٹودی خان کی معاونہ ومشیرہ ،بیانات اور خرافات کے منصب سے ہٹا دیا گیا ہے۔

آئے ہے کسی عشق پہ رونا غالب

کس کے گھر جائے گا سیلاب بلا میرے بعد

حالانکہ وہ ائٹم گرل نمبرون ہوگئی تھی، تماشائی اسے دیکھ کر دیوانے ہوجاتے تھے۔

تھرتھرائی ہوئی آتی ہیں فلک سے بوندیں

کوئی بدلی تری پازیب سے ٹکرائی ہے

کیا آواز تھی اس کی۔فضا گونج اٹھتی تھی۔ گھنگرو ٹوٹ ٹوٹ کر اڑنے لگے اور بکھر بکھر کر چاروں طرف پھیل جاتے تھے۔

موہے آئی نہ جگ سے لاج

میں اتنا زور سے ناچی آج

کہ گھنگرو ٹوٹ گئے

ہم تو سمجھ رہے تھے کہ آج کل میں وہ سیف علی خان کی جگہ لینے والی ہے کیونکہ وہ اس کے آئٹم سانگز کے مقابل کر رہ گیا تھا بلکہ اگر بیانات کی مسلسل لگاتار اور موسلا دھار بارش کے سلسلے میں بات کی جائے تو سیف علی خان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی تھی، محسوس ہوتا تھا۔

اس غیرت ناہید کی ہر تان ہے دیپک

شعلہ سا لپک جائے ہے آواز تو دیکھو

لیکن باقی کو تو جانے کیا ہوگیا کہ اس نے کرینہ کے آئٹم سانگ کو درمیان میں روک دیا بلکہ ساری محفل ہی درہم برہم کردی۔ ایسا لگتا ہے جیسے شرمیلی ٹیگور ی کا دماغ الٹ گیا ہو۔

کسی کے آتے ہی ساقی کے ایسے ہوش گئے

شراب سیخ پہ ڈالی کباب شیشے میں

حالانکہ ہمارا خیال ہے کہ پردہ اسکرین پر بہت سی آئٹم گرلز نے اپنے جلوے دکھائے ہیں، ان میں کرینہ سیف جیسی اور کوئی نہیں تھی۔ نہ ماضی میں نہ حال میں اور نہ مستقبل میں کوئی امکان نظر آتا ہے۔واہ جی واہ کیا ناچتی تھی ،کیا گاتی تھی اور کیا اعضا کی آْزاد شاعری کرتی تھی۔

 اس نے اپنے سے پہلے جو امپورڈ اداکارہ تھی، اسے ایسا اسکرین آوٹ کیا کہ اخباروں میں وہ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہ گئی۔ ہم نے بڑی کوشش کی یہ پتہ لگانے کی کہ آخر شرمیلی ٹیگوری عرف’’بانی‘‘ کو اچانک کیا سوجھی کہ ساری محفل درہم برہم کردی۔ایسا لگتا ہے کہ وہ جس ’’عاملہ کاملہ‘‘ کا مرید ہے ۔ اس نے اس کے پتلے میں کچھ زیادہ ہی سوئیاں چھبوئی ہوں۔جب آئٹم گرل کرینہ سیف نے اداکاری کا آغاز کیا اور سماں باندھ دیا تھا، ہم نے اسے سمجھایا تھا کہ اتنی زیادہ اپنی جان مت تھکا، یہ شرمیلی ٹیگوری بڑی بے مروت، بے وفا، بیگانہ دل ہے، تم نہ مانو لیکن اس نے تمہارے جیسے بہت سوں کو برباد کیا ہے۔اس کی شاہی طبعیت کا کوئی بھروسہ نہیں، گھڑی میں تولہ گھڑی میں ماشہ۔کتنے بڑے بڑے فنکار تھے جو اس کے گرد ناچے لیکن اس نے سب کا فائدہ اٹھا کر ٹشو پیپر کی طرح پھینک دیا ہے۔کچھ شاہی مزاج ہی ایسا ہے۔ ذرا سی بات بلکہ بات بے بات پر برسوں کا یارانہ بھلا دیتی ہے۔

آئے تو یوں کہ جیسے ہمیشہ تھے مہربان

بھولے تو یوں کہ جیسے کبھی آشنا نہ تھے

لیکن نادان ’’کرینہ‘‘ نہیں مان رہی تھی اور گھنگرو توڑ توڑ کر ناچ رہی تھی، اب بھگتو۔ہر روز کوئی نہ کوئی شوشہ چھوڑتی رہتی تھی۔ فلاں نے یہ کیا۔اس کی ٹانگیں کانپ گئی ہیں۔اس کے اوسان خطا ہوگئے ہیں ۔ اب اس کی فلمیں فلاپ ہوگئی ہیں۔لوگ اسے بددعائیں دے رہے ہیں ،کوس رہے ہیں،اب اس کا باپ بھی اسے نہین بچا سکے گا۔ اس کی نیا ڈوب گئی۔اس کرینہ سیف کا یوں حشرنشر دیکھ کر ہمیں برطانوی تاریخ کا ایک کردار یاد آگیا۔ لارڈ جنرل کرامویل

’’یہ صلا ملا ہے مجھ کو تیری عاشقی کے پیچھے‘‘۔
