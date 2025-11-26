انسداد دہشت گردی عدالت نے عمران خان کی ہمشیرہ علیمہ خان کو عارضی عدالتی تحویل میں لینے کے بعد ضمانت پر رہا کردیا۔
انسداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت راولپنڈی میں علیمہ خان کے خلاف 26 نومبر احتجاج کے تھانہ صادق آباد احتجاج کیس کی ہنگامہ خیز سماعت ہوئی۔
پولیس کی جانب سے ملزمہ کو تحویل میں لینے کی کوشش پر وکیل صفائی نے سخت احتجاج ریکارڈ کیا تو سرکاری پراسیکیوٹر نے اس کا دفاع کیا جبکہ عدالت نے ریمارکس دیے یہ مس انڈر سٹینڈنگ ہے اگر آپ بروقت عدالت آجاتے تو شاید ایسا نا ہوتا علیمہ خان کمرہ عدالت موجود ہیں اور آزاد ہیں۔
سرکاری وکیل نے کہا ہمارے آٹھ گواہ آئے ہیں ان کی ڈیوٹی بھی متاثر ہو رہی ہے۔ ملزمہ اور وکلا کا طرزِ عمل ٹرائل کو متاثر کر رہا ہے۔
وکیل صفائی نے مطالبہ کیا کہ علیمہ خانم کو واپس عدالت لانے والے پولیس اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے۔
جس پر عدالت نے کہا کہ باقاعدہ درخواست دیں، دیکھ لیں گے۔وکلائے صفائی نے مقدمے کی سماعت یکم دسمبر (پیر) تک ملتوی کرنے کی استدعا کی۔
وکیل صفائی نے کہا کہ سمجھ نہیں آتی پراسیکیوشن کو جلدی کیا ہے، وکلائے صفائی نے شوکت خانم اور نمل یونیورسٹی میانوالی کے بینک اکاؤنٹس ڈی فریز کرنے کی درخواست بھی دی۔
سرکاری وکیل نے کہا کہ ملزمہ کے غیر ذمہ دارانہ رویے کے باعث اکاؤنٹس فریز کرنا پڑے، اگر وہ روزانہ کی بنیاد پر ٹرائل میں حاضری یقینی بنائیں تو اکاؤنٹس بحال کیے جاسکتے ہیں۔
علیمہ خانم نے عدالت سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا کہ ’’ہمیں عدالت پر یقین ہے، ہم سے انصاف ہوگا۔
دالت نے وکلائے صفائی کی استدعا منظور کرتے ہوئے مقدمے کی سماعت یکم دسمبر تک ملتوی کر دی۔
علیمہ خان کے وکیل فیصل ملک نے انسداد دہشت گردی عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ علیمہ خان جب عدالت سے باہر میڈیا سے گفتگو کرنے آئی تو پولیس نے گھیر لیا، قانون کے مطابق علیمہ خانم کو حراست میں نہیں لیا جاسکتا تھا۔
عدالت نے کہا ہے کہ ہم نے تحویل میں لینے کا کوئی حکم نہیں دیا، علیمہ خان کو تحویل میں لینے کے حوالے سے بھی اگلی سماعت پر عدالت میں بات کریں گے، میں سپریم کورٹ میں تھا میں عدالت پہنچا اور عدالت سے وقت مانگا جس پر پراسیکیوٹر نے کافی بحث کی۔
ان کا کہنا تھا کہ جب پراسیکیوشن خود عدالت سے وقت مانگتی ہے اسوقت کوئی مسئلہ کھڑا نہیں ہوتا، شوکت خانم اور نمل کے اکاوئنٹس کے فریز ہیں جس پر عدالت سے رجوع کر رکھا ہے، علیمہ خان نے کہا کہ میرے اکاوئنٹس فریز کریں نمل اور دیگر اکاوئنٹس سے بچوں کے مستقبل پر اثرات ہوتے ہیں۔
اس موقع پر علیمہ خان نے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ میں جب میڈیا سے ٹاک کرکے عدالت گئی تو باہر سے کنڈی لگا دی گئی، شوکت خانم اور نمل کے معاملے ہر میں مجرم ثابت نہیں ہوئی تو اکاوئنٹس فریز کیسے ہو سکتے ہیں، عدالت کے حکم کو تو ایک عام پولیس والا نہیں مان رہا ،جج صاحب تو خود کلئیر نہیں کہ اکاوئنس میں نے فریز نہیں کیے۔
انہوں نے کہا کہ جج صاحب نے کہہ دیا ہے کہ دونوں اکاوئنٹس کھل جائیں گے، یہ سب یہ جج صاحب بیچارے نہیں کررہے، اسٹیٹ بنک کے جن لوگوں نے اکاوئنٹس فریز کئے بتا دوں میرا ایک اکاونٹ اور ایک شناختی کارڈ ہے، جنہوں۔نے میرے اکاونٹ بند کئے یاد کھیں ہم بھی یاد رکھیں گے۔
ان کا کہنا تھا کہ آج میں عدالت پیش ہوئی ہوں مچلکے جمع کرانے تھے، شوکت خانم کے وکیل بھی آج عدالت آئے ہیں، شوکت خانم کے چار اکاونٹ فریز کئے گئے ہیں، میں شوکت خانم بورڈ کی آنریری ممبر ہوں، ہم نے عدالت سے درخواست کی شوکت خانم اور نمل کے اکاونٹ بحال کئے جائیں، پراسیکوٹر نے عدالت کو بتایا کہ علیمہ خان شوکت خانم بورڈ کی سیکرٹری ہیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ ملک میں لوٹ مار کا فیشن چلا ہے، حکومت کہہ رہی ہم نے شوکت خانم جیسے فلاحی ادارے کو قائم کیا اپنا وقت دیا، حکومت سے شوکت خانم برداشت نہیں ہورہا، ہمیں سمجھ نہیں آرہی شوکت خانم کو کیوں ٹارگٹ کیا جارہا ہے، ہم کھڑے ہیں اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، شوکت خانم کو پوری دنیا عطیات دیتی ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ پراسیکیوشن عدالت سے کہتے ہیں انکا جرم یہ ہے کہ یہ شوکت خانم کی سیکرٹری ہیں، آج کے دن گزشتہ سال 26 نومبر کو ہم پرامن قافلے کے ساتھ اسلام آباد آئے تھے، ہمارے قافلے میں خواتین اور بچے بھی تھے، انہوں نے بچوں اور خواتین پر گولیاں چلانے سے دریغ نہیں کیا۔
انہوں نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے پرامن احتجاج کا پیغام دیا تھا، میرا جرم یہ ہے میں نے بانی پی ٹی آئی کا پیغام عوام تک پہنچایا، آج 26 نومبر کے شہداء کا دن ہے ہم ان شہداء کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔
علیمہ خان نے کہا کہ آئینی ترامیم خوف کی وجہ سے ہورہی ہیں، ملک میں ڈکٹیٹر شپ سے بھی بات آگے چلی گئی ہے، یہ خوفزدہ ہوکر ظلم پر اتر آئے ہیں، 30 لاکھ لوگ پاکستان چھوڑ کر گئے ہیں، ہم کس سے بات کریں حکومت تو خود کہہ رہی ہے پوچھ کر بتائیں گے۔