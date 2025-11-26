شیر افضل مروت کی ایف آئی آر منسوخی کیلئے دائر درخواست  پر فیصلہ محفوظ

 سماعت جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے کی

November 26, 2025
پشاور ہائی کورٹ  میں تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی ایف آئی آر منسوخی کیلئے دائر درخواست  پر سماعت ہوئی، سماعت جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے کی۔

عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا، وکیل درخواست گزار عالم خان  نے کہا کہ شیر افضل مروت کے خلاف ایف آئی آر وزیرستان کے پرائیویٹ شخص نے کی،  اس ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔

وکیل درخواست گزار عالم خان  نے کہا کہ قانون کے مطابق ریاست مخالف جرائم میں ایف آئی آر وفاقی یا صوبائی حکومت کر سکتی ہے ، ایف آئی آر کرنے کا وفاقی یا صوبائی حکومت نے کسی کو اختیار نہیں کیا۔

وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ پرائویٹ شخص کی اس ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔
