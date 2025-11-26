شیر افضل مروت کی ایف آئی آر منسوخی کیلئے دائر درخواست  پر فیصلہ محفوظ

پشاور ہائی کورٹ میں تحریک انصاف رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت کی ایف آئی آر منسوخی کیلئے دائر درخواست پر سماعت ہوئی، سماعت جسٹس صاحبزادہ اسد اللہ اور جسٹس ڈاکٹر خورشید اقبال نے کی۔
عدالت نے فیصلہ محفوظ کرلیا، وکیل درخواست گزار عالم خان نے کہا کہ شیر افضل مروت کے خلاف ایف آئی آر وزیرستان کے پرائیویٹ شخص نے کی، اس ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے۔
وکیل درخواست گزار عالم خان نے کہا کہ قانون کے مطابق ریاست مخالف جرائم میں ایف آئی آر وفاقی یا صوبائی حکومت کر سکتی ہے ، ایف آئی آر کرنے کا وفاقی یا صوبائی حکومت نے کسی کو اختیار نہیں کیا۔
وکیل درخواست گزار نے استدعا کی کہ پرائویٹ شخص کی اس ایف آئی آر کو منسوخ کیا جائے، عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔