نیٹ فلکس کی مقبول ترین سائنس فکشن سیریز اسٹرینجر تھنگز کے سیزن فائیو کا پہلا سیزن آج ریلیز کیا جائے گا۔
ابتدائی چار سیزن میں دھوم مچانے والی سیریز اسٹرینجر تھنگز کے سیزن فائیو کا پارٹ ون آج ریلیز کیا جائے گا۔ خیال ظاہر کیا جارہا ہے کہ ایک دہائی تک ناظرین کو اپنے سحر میں جکڑے رہنے والے الیون، مائیک، ہوپر، جوائس اور ہاپکنز کے دیگر کرداروں کی کہانی Season 5 کے ذریعے انجام کو پہنچے گی۔
اس فلم کا پہلا پارٹ آج ریلیز کیا جائے گا جس میں 4 اقساط شامل ہوں گی۔ اس کے علاوہ سیزن فائیو کا پارٹ ٹو 25 دسمبر کو ریلیز ہوگا جس میں مزید تین اقساط ہوں گی۔
اسٹرینجر تھنگز سیزن فائیو کی مکمل 8 قسطوں پر مبنی سیریز کو دنیا بھر میں 31 دسمبر کو نئے سال کے موقع پر پیش کیا جائے گا۔
رپورٹ کے مطابق سیزن فائیو کا پہلا پارٹ امریکا، کینیڈا، جنوبی امریکا اور کیریبین وقت کے مطابق رات 8 بجے نیٹ فلکس پر ریلیز کیا جائے گا جبکہ پاکستانی وقت کے حساب سے 26 نومبر کی صبح یہ سیریز ریلیز ہوگی۔
سیزن 4 نے کہانی کا نقشہ پوری طرح بدل دیا تھا، جس میں پہلی بار ویكنا اصل ولن کے کردار میں نظر آئے۔
سیزن 4 کے اختتام پر ہاپکنز کو مکمل طور پر ٹوٹ پھوٹ کا شکار دکھایا گیا، جبکہ وِل بائرز اور ویكنا کے درمیان بڑھتی قربت کو دکھایا گیا تھا جو صرف ہاپکنز نہیں بلکہ پوری دنیا کے لیے خطرہ بن سکتی ہے۔