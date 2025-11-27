شہباز شریف غزہ کے روشن اور محفوظ مستقبل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں، ٹرمپ

واشنگٹن: امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر پاکستانی وزیر اعظم میاں شہباز شریف کی تعریف کی ہے۔
ٹرمپ کا کہنا ہے کہ شہباز شریف غزہ کے روشن اور محفوظ مستقبل کے لیے بھرپور کوششیں کر رہے ہیں۔
امریکی محکمہ خارجہ کی اردو ترجمان مارگریٹ میکلاؤڈ نے لندن میں نجی ٹی وی کے نمائندے سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ صدر ٹرمپ کے فلسطین امن منصوبے میں اہم پیش رفت جاری ہے۔
مارگریٹ میکلاؤڈ کے مطابق صدر ٹرمپ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت، خاص طور پر وزیر اعظم شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عالمی بینک سمیت مختلف مالیاتی ادارے غزہ کی تعمیر نو کے لیے فنڈز فراہم کریں گے۔
ترجمان نے واضح کیا کہ غزہ کی آئندہ حکومت میں حماس کا کوئی کردار نہیں ہوگا، البتہ ہتھیار ڈالنے والوں کو ایمنسٹی دی جائے گی۔
انہوں نے کہا کہ غزہ کے شہریوں پر علاقے سے نکلنے کے لیے کسی قسم کا بیرونی دباؤ نہیں ہے۔ اس موقع پر انہوں نے نیویارک کے میئر ظہران ممدانی کی جیت کو امریکا کے جمہوری عمل کی مضبوطی قرار دیا۔