دھرمیندر کے انتقال کے بعد ہیما مالنی کا پہلا جذباتی ردعمل سامنے آگیا

ہیما مالنی نے اپنے پیغام میں ذاتی دکھ کے اظہار کے ساتھ دھرمیندر اور اپنی یادگار تصویریں شیئر کی ہیں

ویب ڈیسک November 27, 2025
بالی ووڈ کے سینئر اداکار دھرمیندر کے انتقال کے بعد ان کی اہلیہ اور معروف اداکارہ ہیما مالنی نے پہلی بار خاموشی توڑتے ہوئے ایک جذباتی پیغام کے ساتھ اپنی اور دھرمیندر کی یادگار تصاویر شیئر کی ہیں۔

اس پیغام میں ہیمامالنی نے نہ صرف اپنے ذاتی دکھ کا ذکر کیا بلکہ دھرمیندر کی شخصیت اور اُن کی زندگی کے مختلف پہلوؤں پر بھی بات کی۔

ہیما مالنی نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک تفصیلی نوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے دھرمیندر کو اپنے لیے ’’محبت کرنے والے شوہر، ہماری دونوں بیٹیوں کے مہربان باپ، دوست، فلسفی، رہنما اور وہ شخصیت جو ہمیشہ مشکل وقت میں سہارا بنی‘‘ کے طور پر یاد کیا۔

انہوں نے لکھا کہ دھرمیندر کی زندگی کے ہر مرحلے میں ان کی موجودگی ان کے لیے حوصلے اور اعتماد کا ذریعہ رہی۔

اداکارہ نے اپنے جذبات بیان کرتے ہوئے کہا کہ دھرمیندر کی مقبولیت اور فلمی دنیا میں ان کے بے مثال مقام کے باوجود ان کی عاجزی ہی وہ خوبی تھی جو انہیں دوسرے فنکاروں سے ممتاز کرتی تھی۔ انہوں نے اعتراف کیا کہ دھرمیندر کا کام، ان کی شہرت اور ان کا اثر ہمیشہ زندہ رہے گا، مگر ان کے لیے ذاتی طور پر پیدا ہونے والا خلا کبھی پُر نہیں ہوسکتا۔

ہیما مالنی نے کہا کہ برسوں کی رفاقت نے انہیں بے شمار یادیں دی ہیں، اور دھرمیندر کے چلے جانے کے بعد یہی لمحے اب ان کا سب سے قیمتی سرمایہ ہیں۔ اپنے پیغام کے ساتھ انہوں نے مختلف پرانی تصاویر بھی شیئر کیں جن میں دونوں مختلف ادوار میں ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں۔

یاد رہے کہ بالی ووڈ کے مشہور اداکار دھرمیندر 24 نومبر کو 89 برس کی عمر میں ممبئی میں انتقال کرگئے تھے، جس کے بعد بھارت سمیت دنیا بھر سے مداحوں نے سوشل میڈیا پر ان کی رحلت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔
