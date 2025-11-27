انڈسٹری میں سب سے زیادہ فلرٹ کون اداکار کرتا ہے؟ مہوش حیات نے بتادیا

ندا یاسر کے اصرار پر مہوش حیات نے ریٹنگ کے اعتبار سے تین اداکاروں کے نام بتائے

ویب ڈیسک November 27, 2025
اداکارہ مہوش حیات نے پاکستانی انڈسٹری میں فلرٹ کرنے والے اداکاروں کے نام بتادیے۔

تفصیلات کے مطابق مہوش حیات امریکی ریاست ٹیکساس کے شہر ہیوسٹن میں پاکستان سیلبرٹی کرکٹ لیگ کی تقریب میں شرکت کررہی ہیں اور ندا یاسر بھی وہاں موجود ہیں۔

ندا یاسر کے ساتھ گفتگو کرتے ہوئے اداکارہ نے کہا کہ ہمایوں سعید فلرٹ نہیں کرتے البتہ وہ مذاق بہت کرتے ہیں مجھے نہیں معلوم کہ اسے مثبت فلرٹ کہاجاسکتا ہے یا پھر نہیں۔

انہوں نے کہا کہ ہمایوں کا مزاج بہت زیادہ مزاحیہ ہے، جب میں ہمایوں اور ندیم بیگ ایک ساتھ کام کرتے ہیں تو ہم ایک دوسرے کے ساتھ چھیڑ چھاڑ اور مذاق کرتے ہیں۔ اسی کے ساتھ مہوش حیات نے ہنستے ہوئے کہا کہ ہمایوں سعید اور ندیم بیگ شادی شدہ ہیں اور مجھے اب دونوں میں کوئی دلچسپی نہیں ہے۔

ندا یاسر نے مہوش حیات سے سوال کیا کہ انڈسٹری میں سب سے زیادہ فلرٹ کرنے والے اداکار کا نام بتائیں اور جواب دینے کا اصرار کیا۔

ندا یاسر نے ہمایوں سعید، احسن خان، فہد مصطفیٰ اور اظفر رحمان کا نام پیش کیے۔

اس پر مہوش حیات نے ریٹنگ کے حساب سے اپنی فہرست بتائی جس میں سب سے پہلے نمبر پر ہمایوں سعید، پھر احسن خان اور پھر فہد مصطفیٰ تھے۔ اداکارہ نے کہا کہ اظفر میرا بہت اچھا دوست ہے۔

 
