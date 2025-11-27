افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک

افغانستان سے دہشت گردوں کے حملے میں تاجکستان میں ایل ایل سی شوہین ایس ایم کے 3چینی ملازمین ہلاک ہوگئے، تاجک سفارت خانہ

ویب ڈیسک November 27, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
DUSHANBE:

افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہیں اور تاجکستان کی سرحد پر افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 3 چینی ملازمین ہلاک ہوگئے۔

تاجکستان کے کویت میں قائم سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تاجکستان کی طرف سے سرحدی علاقوں میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔

بیان میں کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے 26نومبر کو رات تاجکستان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا، افغان علاقے سے ایل ایل سی شوہین ایس ایم ملازمین کے کیمپ پر مسلح حملہ کیا گیا،

حملے کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ ختلون کے علاقے میں واقع "یول" بارڈر کی پہلی گارڈ پوسٹ "استقلول" کے علاقے میں کیا گیا، حملہ دستی بموں اور آتشیں اسلحے سے لیس بغیر پائلٹ جہاز کے ذریعے کیا گیا۔

بیان میں کہا گیا کہ حملے کے نتیجے میں ایل ایل سی شاہین ایس ایم کے تین چینی ملازمین ہلاک ہوگئے ہیں۔

اس حوالے سے کہا گیا کہ تاجکستان کی جانب سے تاجکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں سلامتی اور امن و استحکام کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے مستقل کوششوں کے باوجود افغانستان کے اندر موجود جرائم پیشہ گروپس کی جانب سے تاحال تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔

تاجکستان نے افغان دہشت گرد گروپس کی تخریبی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ افغان حکام ریاستی سرحد پر استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

 Nov 28, 2025 12:58 AM |
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

 Nov 28, 2025 12:01 AM |
اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

 Nov 27, 2025 11:18 PM |

متعلقہ

Express News

فلسطینی نژاد امریکی بچے محمد ابراہیم کو 9 ماہ بعد اسرائیلی جیل سے رہائی مل گئی

Express News

سزائے موت کے بعد شیخ حسینہ ایک اور مشکل میں پھنس گئیں

Express News

بھارتی گیڈر بھبکی؛ سکھ پاکستان کے شانہ بشانہ کھڑے ہوگئے؛ فوج میں بھرتی کیلیے پُرعزم

Express News

افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک

Express News

غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی میں اسرائیل اور بھارت گٹھ جوڑ سامنے آگیا

Express News

آکسفورڈ میں پاکستان کی علمی میدان میں بڑی فتح، بھارت کو سبکی کا سامنا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو