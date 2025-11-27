افغانستان سے تاجکستان پر ڈرون حملہ، 3 چینی ملازمین ہلاک

DUSHANBE:
افغانستان میں موجود دہشت گردوں کی وجہ سے صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ دیگر پڑوسی بھی محفوظ نہیں ہیں اور تاجکستان کی سرحد پر افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں، جس کے نتیجے میں 3 چینی ملازمین ہلاک ہوگئے۔
تاجکستان کے کویت میں قائم سفارت خانے کی جانب سے جاری بیان کے مطابق تاجکستان کی طرف سے سرحدی علاقوں میں امن و سلامتی کو برقرار رکھنے کی مسلسل کوششوں کے باوجود افغان سرزمین سے تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔
بیان میں کہا گیا کہ افغانستان سے دہشت گردوں نے 26نومبر کو رات تاجکستان کے سرحدی علاقے پر حملہ کیا، افغان علاقے سے ایل ایل سی شوہین ایس ایم ملازمین کے کیمپ پر مسلح حملہ کیا گیا،
حملے کے حوالے سے کہا گیا کہ حملہ ختلون کے علاقے میں واقع "یول" بارڈر کی پہلی گارڈ پوسٹ "استقلول" کے علاقے میں کیا گیا، حملہ دستی بموں اور آتشیں اسلحے سے لیس بغیر پائلٹ جہاز کے ذریعے کیا گیا۔
بیان میں کہا گیا کہ حملے کے نتیجے میں ایل ایل سی شاہین ایس ایم کے تین چینی ملازمین ہلاک ہوگئے ہیں۔
اس حوالے سے کہا گیا کہ تاجکستان کی جانب سے تاجکستان اور افغانستان کے درمیان سرحدی علاقوں میں سلامتی اور امن و استحکام کا ماحول برقرار رکھنے کے لیے مستقل کوششوں کے باوجود افغانستان کے اندر موجود جرائم پیشہ گروپس کی جانب سے تاحال تخریبی کارروائیاں جاری ہیں۔
تاجکستان نے افغان دہشت گرد گروپس کی تخریبی کارروائیوں پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے شدید مذمت کی اور مطالبہ کیا کہ افغان حکام ریاستی سرحد پر استحکام اور سلامتی یقینی بنانے کے لیے مؤثر اقدامات کریں۔