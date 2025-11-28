امریکا: اہلیہ کی سالگرہ پر شوہر کی قسمت کھل گئی، ہزاروں ڈالر کی لاٹری جیت لی

پریسٹن فُوکوا نامی امریکی شہری نے اہلیہ کی سالگرہ کے موقع پر 10 ہزار ڈالر کی لاٹری جیت لی

November 28, 2025
امریکا میں ایک شخص پر اس کی بیوی کی سالگرہ کے موقع پرقسمت مہربان ہوگئی۔

امریکی ریاست جورجیا سے تعلق رکھنے والے پریسٹن فُوکوا نے اہلیہ کی سالگرہ کے موقع پر 10 ہزار ڈالر کی لاٹری جیت لی۔

غیر ملکی خبر رساں ادارے کے مطابق پریسٹن نے جارجیا لاٹری حکام کو بتایا کہ وہ اپنی بیوی کی سالگرہ کے موقع پر چھٹی پر تھے اور گینزویل کی ایک دکان پر رکے اور جارجیا ملینئر اسکریچ آف ٹکٹ خریدا۔ جیسے ہی انہوں نے ٹکٹ پر انعام دیکھا، انہوں نے فوراً اپنی اہلیہ کو فون کیا۔

پریسٹن نے کہا کہ جب انہوں نے 10 ہزار ڈالر کا انعام دیکھا، تو اپنی اہلیہ کو بتایا مگر وہ یقین نہیں کر پائی۔انہیں تب تک یقین نہیں آیا جب تک انہوں نے اپنی اہلیہ کو جارجیا لاٹری آفس میں جا کر انعام کے چیک کی تصویر نہیں بھیج دی۔

پریسٹن نے کہا کہ وہ اپنے انعام درست استعمال کریں گے۔
