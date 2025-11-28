’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

اداکارہ نے اپنی بغیر میک اپ تصاویر سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر شیئر کی ہیں

ویب ڈیسک November 28, 2025
پاکستانی اداکارہ حرا مانی کی بغیر میک اپ تصاویر وائرل ہوئیں جن پر مداحوں نے دلچسپ تبصرے کیے ہیں۔

تفصیلات کے مطابق حرا مانی کا شمار پاکستان کی مشہور اور باصلاحیت اداکاراؤں ہوتا ہے جن کے پاکستان سمیت دنیا بھر میں لاکھوں مداح ہیں۔

حرا مانی کے انسٹاگرام پر 85 لاکھ فالوورز ہیں جو اُن کی شیئر کردہ تصاویر اور ویڈیوز پر تبصرے کرتے ہیں۔

اداکارہ نے حال ہی میں اپنی بغیر میک اپ تصاویر شیئر کیں جن پر مداحوں نے دلچسپ تبصرے کیے۔

حرا مانی نے تصویر شیئر کرتے ہوئے لکھا کہ ’میرے پسندیدہ شہر اسلام آباد میں خوبصورت موسم ہے اور یہ تصاویر بغیر فلٹر یا میک اپ کے ہیں‘۔

ان تصاویر میں اداکارہ سردی سے بچنے کیلیے کوٹ پہنی ہوئیں تھیں۔

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hira Mani (@hiramaniofficial)

ایک خاتون صارف نے لکھا کہ ’میک اپ کے بغیر تو آپ میری طرح بیمار لگتی ہیں‘۔ اس پر اداکارہ نے جواب دیا کہ ’آپ تو بیماری میں بھی حسین لگتی ہو‘۔
