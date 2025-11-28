چین: چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کی زمین پر واپسی

یہ اینٹیں شینزو-21 اسپیس کرافٹ کے ذریعے خلا میں ایک سال گزارنے کے بعد واپس لائی گئیں

ویب ڈیسک November 28, 2025
facebook whatsup

چین چاند پر مستقبل کی تعمیرات کے لیے تیار کی گئی تجرباتی’چاند کی مٹی کی اینٹوںکا پہلا بیچ کامیابی کے ساتھ زمین پر واپس لے آیا۔

چین کے سی سی ٹی وی نیوز کے مطابق یہ اینٹیں شینزو-21 اسپیس کرافٹ کے ذریعے خلا میں ایک سال گزارنے کے بعد واپس لائی گئیں۔ چینی محققین کے مطابق اینٹیں بہترین حالت میں ہیں۔

شن ہوا نیوز ایجنسی کے مطابق یہ بیچ چین کے اسپیس اسٹیشن پر کیے گئے ایک تاریخی تجربے کا حصہ ہے۔ یہ تجربہ نومبر 2024 میں شروع ہوا، جب ٹیانژو-8 کارگو شپ نے سمیولیٹڈ چاند کی مٹی کے نمونے اسپیس اسٹیشن تک پہنچائے۔ کُل 74 چھوٹی اینٹیں اسٹیشن کی بیرونی سطح پر ایک ایکسپوزر پلیٹ فارم پر نصب کی گئیں۔

ان اینٹوں کو ایسے مواد سے تیار کیا گیا جو حقیقی ریگولیت (چاند کی مٹی) کے مرکب سے میچ کرتا ہو اور ان کی تیاری میں تین طرح کی تکنیک استعمال کی گئیں : ہاٹ پریس سنٹرنگ، الیکٹرو میگنیٹک انڈکشن سنٹرنگ، اور مائیکروویو سنٹرنگ۔ اس سے ان کی دباؤ برداشت کرنے کی صلاحیت میں تین گُنا سئ زیادہ اضافہ ہو گیا۔

چین نے یہ اینٹیں بنیادی طور پر تین اہم خصوصیات کی جانچ کے لیے خلا میں بھیجی تھیں۔ جن میں مکینیکی کارکردگی، حرارتی کارکردگی اور ریڈییشن ریزسٹنس شامل ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

 Nov 28, 2025 07:48 PM |
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

 Nov 28, 2025 06:18 PM |

متعلقہ

Express News

شہاب ثاقب کا چاند سے ٹکرانے کا خدشہ؛ ناسا نے الرٹ جاری کردیا

Express News

یورپی یونین میں میٹا کیخلاف تحقیقات شروع

Express News

واٹس ایپ اکاؤنٹ بلاک کا سامنا کرنے والے صارفین کیلیے بڑی خوشخبری آگئی

Express News

خلا میں پھنسے 3 چینی خلا بازوں کی واپسی کیلیے امید نظر آنے لگی

Express News

الاسکا میں اگلے 64 دن تک سورج طلوع نہیں ہوگا، دلچسپ وجہ جانیے

Express News

ایتھوپیا: 12 ہزار سال سے خاموش آتش فشاں پھٹ پڑا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو