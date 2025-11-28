عمران خان کی صحت پر تشویش؛ علیمہ خان کا محکمہ داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو خط

4 نومبر کے بعد سے اہل خانہ کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی، سکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں، علیمہ خان

ویب ڈیسک November 28, 2025
(فوٹو: انٹرنیٹ)
اسلام آباد:

عمران خان کی صحت   پر تشویش کے حوالے سے علیمہ خان نے صوبائی محکمہ داخلہ اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو خط لکھ دیا۔

ایکسپریس  نیوز کے مطابق بانی پی ٹی آئی کی بہن علیمہ خان نے پنجاب ہوم ڈیپارٹمنٹ اور آئی جی جیل خانہ جات پنجاب کو خط  لکھا، جس میں عمران خان کی صحت اور حفاظت پر شدید خدشات کا اظہار کیا گیا ہے۔

خط میں علیمہ خان نے کہا ہے کہ 4 نومبر کے بعد اہل خانہ کی عمران خان سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ عمران خان سے اہل خانہ اور وکلا کی فوری ملاقات کرائی جائے۔

انہوں نے کہا کہ بین الاقوامی میڈیا رپورٹس میں عمران خان کی سکیورٹی پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ عمران خان کی حالت اور حراستی صورتحال پر وضاحت طلب  کی جائے۔ خط میں علیمہ خان نے  کہا کہ پنجاب حکومت عمران خان کی خیریت سے متعلق فوری جواب دے۔

خط میں علیمہ خان نے کہا کہ عمران خان کی صحت اور حفاظت  کے حوالے سے شفافیت یقینی بنائی جائے کیوں کہ عوام میں شدید تشویش پیدا ہو رہی ہے۔
