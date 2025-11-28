بجلی کی شکایات کے اندراج کے لیے ہیلپ لائن 118 کا افتتاح

اسلام آباد:
حکومت نے پاور سیکٹر میں جدت کی جانب ایک اور قدم اٹھاتے ہوئے بجلی کے شعبے میں مسائل کے حل کے لیے عوامی ہیلپ لائن 118 کا افتتاح کردیا۔
یہ افتتاح وزیر توانائی سردار اویس لغاری نے کیا۔ ہیلپ لائن کے ذریعے بجلی کے شعبے کی شکایات فری درج کرائی جاسکیں گی۔
ہیلپ لائن کے ذریعے شکایات ٹریک اینڈ ٹریس بھی ہوسکیں گی۔ صارفین نمائندے کی بجائے براہ راست سسٹم میں شکایت درج کراسکیں گے۔ صارفین سات مختلف زبانوں میں شکایات درج کراسکیں گے۔
شکایت کاازالہ ہونے پر متعلقہ صارف کو روبوٹک فیڈ بیک کال کی جائے گی۔ شکایت کا ازالہ نہ ہونے پر وہ شکایت دوبارہ ایکٹو ہوجائے گی۔
اس نظام سے پاور سیکٹر میں خود احتسابی ہوگی، شکایات کا ازالہ ہوگا، وزیر توانائی
وزیر توانائی اویس لغاری نے تقریب سے خطاب میں کہا کہ اس سسٹم کے تحت شکایات سامنے آئیں گی، اس نظام سے پاور سیکٹر میں خود احتسابی ہوگی، وزیراعظم، فیلڈ مارشل اور حکومتیں شامل حال نہ ہوتیں تو بہت کچھ حاصل نہ کرپاتے، آج کے بعد ایک ایک نااہلی سامنے آئے گی جس کی ذمہ داری ہمیں اٹھانی ہوگی اور ذمہ داری کے بعد کچھ اقدامات کرنے ہوں گے۔
انہوں نے کہا کہ میرے گھر کی بجلج جاتی تھی تو کال اٹھانے والا کوئی نہیں ہوتا تھا، ہمیں لوگوں کو اس سسٹم سے آزاد کرنا ہے، ممبران اسمبلی ٹرانسفرز کا اس لیے کہتے ہیں تاکہ ان کے کام ہوسکیں، کوشش کررہے کہ سب کو برابری کی سطح پر کھڑا کریں۔
اویس لغاری نے کہا کہ وزارت توانائی میں شفافیت کو یقینی بنایا جا رہا ہے، جب تک ہم خود کو ایکسپوز نہیں کریں گے خود احتسابی نہیں ہو سکتی، ہیلپ لائن کے اس پروگرام میں لائن مین تک سب کی غلطیاں سامنے آئیں گی، اپنی غلطیوں کی ذمہ داری بھی ہمیں ہی اٹھانی پڑے گی، میں خود 2017ء سے 2018ء اسی محکمے کا وزیر رہا ہوں، تب بنی گالہ کا ایکسیئن یہ بھی نہیں دیکھتا تھا کہ میں وزیر رہا ہوں، ایکسئین اس طرح اپنی مرضی سے کام کرتا تھا اور کسی کی نہیں سنتے تھے، شکایات کے ازالے مصبیت سے نکلنے کیلئے یہ بہترین اقدام ہے۔
ان کا کہنا تھا کہ ہمارے سیاسی ڈیروں پر پولیس سے زیادہ بجلی کی شکایات آتی ہیں، ہم عوام کے کسٹمر کیئر ہیں ہم سے بڑھ کر کون کسٹمر کیئر ہو سکتا ہے، ملک میں جتنے بجلی صارفین ہیں ان سب تک اس اقدام کا اثر جائے گا، سی ای اوز سے اپیل ہے کہ اس سسٹم کو کامیاب بنائیں، سسٹم کی کامیابی کے بعد کمپنیوں کے لوگوں کو جتنا ممکن ہوا ایوارڈ کریں گے، ہم ڈسکوز اور ڈیٹا گیدرنگ پر انحصار کررہے ہیں اور ڈیٹا میں ہیر پھیر ہوا تو اس سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں۔