کیا مریخ پر بھی بجلی کڑکتی ہے؟ سائنس دانوں کا نیا دعویٰ

محققین کی ٹیم نے یہ دعویٰ 28 گھنٹوں کی مائیکروفون ریکارڈنگز کا جائزہ لینے کے بعد کیا

ویب ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

ماہرینِ فلکیات نے نظامِ شمسی کے چوتھے سیارے مریخ میں بجلی کڑکنے کے مظہر کو ریکارڈ کرنے کا دعویٰ کیا ہے۔

2021 میں مریخ کی سطح پر اترنے والے ناسا کے پرزرویرنس روور کو سیارے پر حیاتیاتی علامات کی جانچ کے لیے بھیجا گیا تھا اور وہ گزشتہ چار برس سے جیزیرو کریٹر کے علاقے کا معائنہ کر رہا ہے۔

مریخ پر بجلی کڑکنے کا مظہر (جس کو ’مِنی لائٹننگ‘ کانام دیا گیا) روور پر نصب سپر کیم آلے سے ہونے والی آڈیو اور الیکٹرومیگنیٹک ریکارڈنگ سے سامنے آیا۔

سائنس دان پُر امید ہیں کہ ان نتائج کی تصدیق کی غرض سے ایٹماسفیئرک ڈسچارج کی پیمائش کے لیے نئے آلات اور مزید حساس کیمرا بھیجے جا سکتے ہیں۔

فرانس سے تعلق رکھنے والی محققین کی ٹیم نے 28 گھنٹوں کی مائیکروفون ریکارڈنگز کا جائزہ لیا جو ناسا کے روور نے دو مریخی سال (یا 1374 زمینی دن) سے زیادہ کے عرصے میں حاصل کی گئیں تھی۔

ماہرین کو معلوم ہوا کہ الیکٹریکل ڈسچارجز کا آندھی اور مٹی کے طوفانوں سے معمول کا تعلق ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

روس کی واٹس ایپ پر مکمل پابندی عائد کرنے کی دھمکی

Express News

چین: چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کی زمین پر واپسی

Express News

شہاب ثاقب کا چاند سے ٹکرانے کا خدشہ؛ ناسا نے الرٹ جاری کردیا

Express News

یورپی یونین میں میٹا کیخلاف تحقیقات شروع

Express News

واٹس ایپ اکاؤنٹ بلاک کا سامنا کرنے والے صارفین کیلیے بڑی خوشخبری آگئی

Express News

خلا میں پھنسے 3 چینی خلا بازوں کی واپسی کیلیے امید نظر آنے لگی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو