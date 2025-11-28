سندھ کے نجی اسکولوں کو مخصوص رنگ، ڈیزائن کے سوئیٹر یا جیکٹ کی پابندی سے روک دیا گیا

نوٹی فکیشن کے مطابق بچے اپنی مرضی کے مطابق کسی بھی ڈیزائن کی جیکٹ یا سوئیٹر پہن کر جاسکیں گے

صفدر رضوی November 28, 2025
فوٹو فائل

کراچی: محکمہ تعلیم سندھ نے نجی اسکولوں کو موسم سرما میں مخصوص رنگ، ڈیزائن کے سوئیٹر یا جیکٹ پہننے کی پابندی سے روک دیا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق ڈائریکٹوریٹ آف پرائیویٹ انسٹی ٹیوشنز کا تمام نجی اسکولوں کو ہدایت نامہ جاری کیا، جس میں صوبہ کے تمام نجی اسکولوں کو موسم سرما میں مخصوص کلر یا ڈیزائن کی جیکٹ پہننے کی پابندی سے روکا گیا ہے۔

ڈائریکٹر پرائیوٹ انسٹیٹیوشن سندھ رفیعہ جاوید نے کہا کہ نوٹی فکیشن کے بعد بچے سردیوں میں اپنی پسند کے گرم کپڑے اور جیکٹ پہن سکیں گے اور اسکول انتظامیہ بچوں کو مخصوص گرم لباس پہننے پر مجبور نہیں کرے گی۔

انہوں نے بتایا کہ خلاف ورزی کرنے والے اسکولوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔

ایڈیشنل ڈائریکٹر رفیعہ جاوید نے واضح کیا کہ اسکولوں کے بچوں پر کوئی ڈریس جیکٹ کی پابندی نہیں ہے۔ وزیرِ تعلیم سندھ سردار شاہ کی ہدایت پر نجی اسکولوں کو مراسلہ جاری کیا گیا ہے۔ جس میں کہا گیا کہ سردیوں میں بچوں کی صحت ترجیح اور زبردستی کی مخصوص گرم جیکٹس کی اجازت نہیں ہے۔

وزیر تعلیم سندھ سردار شاہ نے کہا کہ موسم سرما میں بچوں کی سہولت اولین ترجیح ہے، طلبا کسی بھی رنگ اور کسی بھی ڈیزائن کی گرم جیکٹ پہننے سکتے ہیں۔

    موسم سرما میں بچوں کی سہولت اولین ترجیح ہیں ۔سردار شاہ
