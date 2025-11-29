ہوائی سفر میں حادثاتی موت پر ورثا کو کتنا معاوضہ ملے گا؟ نیا بل منظور

دفاع کی سب کمیٹی نے کیرج بائے ائیر ترمیمی بل 2025 منظور کرلیا

نعیم اصغر November 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

قومی اسمبلی کی سب کمیٹی برائے دفاع نےCarriage By Air Act  ترمیمی بل 2025ء کی منظوری دے دی جس کے تحت ہوائی جہاز کے ذریعے بین الاقوامی سفرکے دوران حادثاتی موت پر مسافرکے ورثا کو 6کروڑ،اندرون ملک سفرکے دوران موت پر 2کروڑروپے اور سامان گم ہونے کی صورت میں ایک بیگ کا 6لاکھ روپے اداکئے جائیں گے۔

ذیلی کمیٹی دفاع نے کینوپ کے قرب وجوار کے مکینوں کو درپیش مسائل سے آگاہی کیلئے دورہ کرنے کا فیصلہ کرلیا،اجلاس نے ایم این اے محمد معین عامر پیرزادہ کے پی آئی اے فلائٹ کے متاثرین کو لائف انشورنس اور پراپرٹی معا وضے کی ادائیگی پر غورکیا۔

پی آئی اے حکام نے بتایا مذکورہ خاتون رشنا عنصرکے حوالے سے ادائیگی کی جاچکی ہے، سب کمیٹی اجلاس میں کیرج بائی ائیر ترمیمی بل ترمیمی بل 2025ء پر غورکیاگیا۔

وزارت دفاع کے لیگل ایڈوائزرنے بتایا کہ بل میں تجویزہے کہ اگر بین الاقوامی سفر کے دوران حادثے میں مسافر کی موت واقع ہوجاتی ہے تو اس کی فیملی کو 6 کروڑ روپے ملیں گے،سامان گم ہونے پر ایک بیگ پر6 لاکھ روپے ائیر لائن ادا کرے گی۔

انہوں نے بتایا کہ اندرون ملک سفر کے دوران مسافر کی حادثاتی موت پر لواحقین کو 2 کروڑ روپے ملیں گے،دوران سفرسامان گم یانقصان ہونے پر پانچ ہزار فی کلوگرام کارگو پر معاوضہ ملے گا، دفاع کی سب کمیٹی نے کیرج بائے ائیر ترمیمی بل 2025 منظور کرلیا۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

قابل فخر لمحہ! اداکار کاشف محمود کے بیٹے نے قرآن مجید حفظ کرنے کی سعادت حاصل کرلی

 Nov 28, 2025 10:26 PM |
بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

بھارت نے پاکستانی ڈرامے بلاک کردیے

 Nov 28, 2025 11:45 PM |
کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

کوئی دن ایسا نہیں گزرا جب مجھے آپ کی یاد نہ آئی ہو، انوشے عباسی کا مرحوم والدہ کیلیے جذباتی پیغام

 Nov 28, 2025 09:32 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد متاثرین کے تحفظ کا قانون جلد اسمبلی سے منظور ہونے کا امکان

Express News

اسلام آباد؛ سابقہ منگیتر نے مبینہ طور پر نئی نویلی دلہن کو قتل کردیا

Express News

خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے انکے دوست سے رقم ہتھیانے والا نوسرباز گرفتار

Express News

شہر قائد میں سردی بڑھ گئی، تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان

Express News

افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، فیصل کریم کنڈی

Express News

اے این پی کی 28 ویں ترمیم کی مشروط حمایت، خیبرپختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو