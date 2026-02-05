کراچی؛ ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ بورڈز پرنامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج، ملزم گرفتار

گرفتار ملزم نے بتایا کہ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوزموبائل میں محفوظ تھیں، ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا

منور خان February 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: ایکسپریس
کراچی:

گزری پولیس نے ڈیفنس خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پر نامناسب ویڈیو چلنے کا مقدمہ درج کرلیا اور ایک ملزم کو بھی گرفتار کرلیا۔

پولیس نے بتایا کہ خیابان اتحاد میں ڈیجیٹل ایڈورٹائزنگ اسکرینز پرنامناسب ویڈیوچلنے کا مقدمہ نمبر 56 سال 2026 کمپنی کے لیگل ایڈوائزر شاکر علی کی مدعیت میں دفعہ 292 کے تحت درج کرلیا ہے اورویڈیو چلانے کے الزام میں کمپنی کے ایک ملازم کو گرفتار کرلیا ہے۔

مقدمے کے مدعی نے پولیس کو بیان دیا کہ بدھ کو 9 بج کر 37 منٹ پر کمپنی کے آپریشن ڈائریکٹر آصف خان نے فون کر کے بتایا کہ کمپنی کے ایس ایم ڈی اسکرین جو کہ خیابان اتحاد نزد عائشہ منزل سگنل کے قریب پول پر نصب ہے اس پر نامناسب ویڈیو چل رہی ہے۔

مدعی کے مطابق انہوں خود جا کراسکرین بند کرائیں جبکہ کمپنی کی انتظامیہ کو شبہہ ہے کہ کمپنی کے کسی ملازم یا ملازمین نے سسٹم تک رسائی حاصل کر کے کمپنی کو بدنام کرنے کی نیت سے اسکرین پر نامناسب ویڈیو کی نمائش کی ہے۔

ڈی آئی جی ساؤتھ اسد رضا کا اس حوالے سے کہنا تھا کہ پولیس نے تحقیقات کے دوران کمپنی کے ایک ملازم اکرم کو گرفتار کرلیا جس کا کہنا تھا کہ کمپنی کی جانب سے بھیجی گئی ویڈیوزموبائل میں محفوظ تھیں۔

ان کا کہنا تھا کہ ملزم نے بتایا کہ موبائل میں ہی موجود دوسری ویڈیوغلطی سے ایس ایم ڈیز پر چل گئیں تاہم گرفتار ملزم سے تفتیش کا عمل جاری ہے۔

قبل ازیں اسکرینز پر نازیبا ویڈیو نشر ہونے پر شہریوں نے شدید احتجاج کیا تھا جبکہ حکام نے بتایا تھا کہ احتیاطی اقدام کے طور پر ڈی ایچ اے کی دیگر اہم شاہراہوں کے ساتھ ساتھ شاہراہ فیصل اور کارساز روڈ پر نصب ڈیجیٹل اسکرینز عارضی طور پر بند کردی گئی ہیں۔

حکام نے بتایا تھا کہ سسٹمز کا سیکیورٹی آڈٹ بھی شروع کردیا گیا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، جرگے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی؛ سپر ہائی پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

لاہور میں ایک ارب سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت

Express News

پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب

Express News

صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

Express News

کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو