گوگل کے مصنوعی ذہانت پر مبنی چیٹ بوٹ جیمنائی نے مقبولیت کے نئے ریکارڈ قائم کرتے ہوئے اپنے ماہانہ صارفین کی تعداد 75 کروڑ سے بھی زیادہ کرلی ہے۔
یہ انکشاف کمپنی کی تازہ سہ ماہی مالیاتی رپورٹ میں سامنے آیا ہے، جس سے واضح ہوتا ہے کہ دنیا بھر میں اس پلیٹ فارم کو اپنانے کی رفتار غیر معمولی حد تک بڑھ چکی ہے۔
گوگل کے مطابق صرف تین ماہ کے دوران جیمنائی استعمال کرنے والوں کی تعداد میں نمایاں اضافہ دیکھنے میں آیا۔ 2025 کی تیسری سہ ماہی میں کمپنی نے بتایا تھا کہ اس کے ماہانہ صارفین کی تعداد 65 کروڑ تک پہنچ چکی ہے، تاہم اب یہ ہندسہ تیزی سے بڑھ کر 75 کروڑ سے آگے نکل گیا ہے۔
اعداد و شمار کے مطابق اگرچہ جیمنائی اس وقت میٹا اے آئی سے آگے ہے، جس کے ماہانہ صارفین تقریباً 50 کروڑ کے قریب ہیں، لیکن وہ اب بھی اپنے سب سے بڑے حریف چیٹ جی پی ٹی سے پیچھے ہے۔
رپورٹس کے مطابق چیٹ جی پی ٹی کے ماہانہ صارفین کی تعداد 2025 کے اختتام تک 81 کروڑ تک پہنچ چکی تھی۔
گوگل نے یہ معلومات ایسے وقت میں جاری کی ہیں جب اس نے حال ہی میں جیمنائی 3 متعارف کرایا ہے، جسے کمپنی اپنا اب تک کا سب سے جدید اے آئی ماڈل قرار دے رہی ہے۔ گوگل کا دعویٰ ہے کہ یہ نیا ورژن زیادہ گہرائی کے ساتھ تجزیہ کرنے اور پیچیدہ کام انجام دینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔
اس موقع پر گوگل کے چیف بزنس آفیسر فلپ شنڈلر کا کہنا تھا کہ کمپنی نے جیمنائی کے مفت صارفین کے ساتھ ساتھ سبسکرپشن لینے والوں پر بھی بھرپور توجہ دی ہے، اور اسی حکمتِ عملی کے باعث حوصلہ افزا نتائج سامنے آ رہے ہیں۔