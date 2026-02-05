اسلام آباد:
پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی بحالی، جمہوری و سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔
پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا، اجلاس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے خصوصی شرکت کی۔
اعلامیے میں بتایا گیا کہ ملک کی مجموعی سیاسی، سیکیورٹی اور صوبائی صورت حال پر تفصیلی غور اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت اور سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔
پی ٹی آئی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قوم کے متحد ہونے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔
پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کو فوری اور مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے اور بلاتاخیر ملاقاتوں کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔
اجلاس میں وزیر اعلی خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے خیبرپختونخوا کے مالی مسائل پر وفاق سے فوری اقدامات، این ایف سی، این ایچ پی اور اے پی ڈی کی مد میں واجب الادا رقوم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔
اعلامیے کے مطابق اجلاس میں قبائلی اضلاع کی محرومیوں اور ترقیاتی فنڈز پر زور دیا گیا، قبائلی اضلاع کو مرکز ریگولیشن نہ بنانے کے عزم کا اظہار اور موسم سرما میں متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔
پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں جرگے کے فیصلوں اور قبائلی اضلاع میں امن کے قیام کی مکمل حمایت کی گئی۔
اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا گیا اور عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔
پی ٹی آئی نے سندھ اور پنجاب میں کارکنان پر تشدد کی شدید مذمت کی گئی، آئین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے جمہوری و سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔