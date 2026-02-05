عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رہے گا، پی ٹی آئی پارلیمانی پارٹی کا اعلان

پی ٹی آئی نے بانی پی ٹی آئی کو فوری اور مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے اور بلاتاخیر ملاقاتوں کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا

اسامہ اقبال February 05, 2026
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

پاکستان تحریک انصاف (پی ٹی آئی) کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی نے اعلان کیا ہے کہ عوامی مینڈیٹ کی بحالی، جمہوری و سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھی جائے گی۔

پی ٹی آئی کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے اجلاس کا اعلامیہ جاری کردیا گیا، اجلاس میں وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا سہیل آفریدی نے  خصوصی شرکت کی۔

اعلامیے میں بتایا گیا کہ ملک کی مجموعی سیاسی، سیکیورٹی اور صوبائی صورت حال پر تفصیلی غور اور بلوچستان میں دہشت گردی کے حالیہ واقعات کی شدید مذمت اور سیکیورٹی فورسز اور معصوم شہریوں کی شہادتوں پر گہرے رنج و غم کا اظہار کیا گیا۔

پی ٹی آئی کے اجلاس میں دہشت گردی کے خلاف قوم کے متحد ہونے کے عزم کا اعادہ کیا گیا۔

پارلیمانی پارٹی اجلاس میں بانی چیئرمین پی ٹی آئی کی صحت پر شدید تشویش کا اظہار کیا گیا اور ان کو فوری اور مکمل طبی سہولیات فراہم کرنے اور بلاتاخیر ملاقاتوں کی اجازت دینے کا مطالبہ کیا گیا۔

اجلاس میں وزیر اعلی خیبرپختونخوا سہیل آفریدی کی وزیراعظم شہباز شریف سے ملاقات کو خوش آئند قرار دیتے ہوئے خیبرپختونخوا کے مالی مسائل پر وفاق سے فوری اقدامات، این ایف سی، این ایچ پی اور اے پی ڈی کی مد میں واجب الادا رقوم فوری جاری کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔

اعلامیے کے مطابق اجلاس میں قبائلی اضلاع کی محرومیوں اور ترقیاتی فنڈز پر زور دیا گیا، قبائلی اضلاع کو مرکز ریگولیشن نہ بنانے کے عزم کا اظہار اور موسم سرما میں متاثرہ خاندانوں کی فوری بحالی کا مطالبہ کیا گیا۔

پی ٹی آئی کے پارلیمانی اجلاس میں جرگے کے فیصلوں اور قبائلی اضلاع میں امن کے قیام کی مکمل حمایت کی گئی۔

اجلاس میں 8 فروری کو پرامن شٹر ڈاؤن اور یوم احتجاج منانے کا اعلان کیا گیا اور عوامی مینڈیٹ کی بحالی تک احتجاج جاری رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔

پی ٹی آئی نے سندھ اور پنجاب میں کارکنان پر تشدد کی شدید مذمت کی گئی، آئین، جمہوریت اور بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ناقابل قبول قرار دیتے ہوئے جمہوری و سیاسی حقوق کے تحفظ کے لیے جدوجہد جاری رکھنے کا اعلان کیا گیا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 09:16 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

راولپنڈی، جرگے کے دوران فائرنگ سے دو افراد جاں بحق

Express News

کراچی؛ سپر ہائی پر ٹرک کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق

Express News

لاہور میں ایک ارب سے زائد کی ڈور اور پتنگیں فروخت

Express News

پی ٹی آئی کا اسلام آباد میں ہنگامی اجلاس طلب

Express News

صدر مملکت نے قازقستان کے صدر کو نشان پاکستان سے نواز دیا

Express News

کسی بھی دہشت گرد اور اس کے سہولت کار کو کسی صورت نہیں بخشا جائے گا، فیلڈ مارشل

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو