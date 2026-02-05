سابق بھارتی کھلاڑی نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے جیتنے کی پیشگوئی کردی

بھارتی کھلاڑی نے کہا ہے کہ ان کی رائے شاید سب کو پسند نہ آئے، مگر وہ اسے خالصتاً کرکٹ کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں

ویب ڈیسک February 05, 2026
سابق بھارتی کھلاڑی نے ٹی 20 ورلڈ کپ میں پاکستان کے جیتنے کی حیران کن پیشگوئی کی ہے، جن کا بیان وائرل ہورہا ہے۔

سابق بھارتی اسپنر روی چندرن ایشون نے آئی سی سی مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں پاکستان کی جیت کے امکانات کو روشن قرار دیا۔

ایشون نے کہا ہے کہ ان کی رائے شاید سب کو پسند نہ آئے، مگر وہ اسے خالصتاً کرکٹ کے زاویے سے دیکھ رہے ہیں۔ ایشون نے اپنے یوٹیوب چینل پر پاکستان اسکواڈ کا تفصیلی جائزہ لیتے ہوئے ٹیم کی طاقت اور کمزوریوں دونوں پر کھل کر بات کی۔

ایشون کے مطابق پاکستان کی سب سے بڑی طاقت اس کی اوپننگ جوڑی ہے، جس میں صاحبزادہ فرحان اور صائم ایوب شامل ہوں گے جبکہ بابر اعظم مڈل آرڈر میں بیٹنگ کریں گے۔ ان کا کہنا تھا کہ صائم ایوب پاور پلے کے دوران جارحانہ بیٹنگ سے حریف بولرز پر دباؤ ڈالنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو ٹیم کے لیے اہم ثابت ہو سکتی ہے۔

بولنگ کے شعبے پر بات کرتے ہوئے ایشون نے شاہین شاہ آفریدی کی پاور پلے میں کارکردگی کو سراہا اور بتایا کہ ان کا اکانومی ریٹ 6.5 رہا ہے۔ انہوں نے ابرار احمد اور محمد نواز کو بھی مؤثر بولرز قرار دیا، جن میں نواز کنٹرول کے ساتھ بولنگ کرتے ہیں جبکہ ابرار اپنی منفرد گیندوں کی وجہ سے بیٹنگ لائن اپ کے لیے خطرہ بن سکتے ہیں۔

تاہم ایشون نے پاکستان ٹیم کی کچھ کمزوریوں کی نشاندہی بھی کی۔ ان کے مطابق بابر اعظم کا مڈل آرڈر میں جانا ایک بڑا امتحان ہوگا، جبکہ نسیم شاہ اور شاہین شاہ آفریدی کی ڈیتھ اوورز میں کارکردگی مکمل طور پر تسلی بخش نہیں رہی۔ انہوں نے شاداب خان کی حالیہ فارم میں کمی کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ ٹیم کمبی نیشن کے فیصلے بھی نتائج پر اثر ڈال سکتے ہیں۔

اس کے باوجود ایشون کا کہنا تھا کہ مجموعی طور پر پاکستان کی ٹیم مضبوط ہے اور ابھرتا ہوا ٹیلنٹ اسے خطرناک بناتا ہے۔ انہوں نے خاص طور پر سلمان علی آغا کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ وہ ایسے کھلاڑی ہیں جن کا اکثر ذکر نہیں کیا جاتا، مگر وہ کسی بھی وقت میچ کا رخ موڑ سکتے ہیں۔

واضح رہے کہ آئی سی سی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ 7 فروری سے 8 مارچ تک بھارت اور سری لنکا میں منعقد ہوگا، جبکہ پاکستان ٹورنامنٹ میں اپنا پہلا مقابلہ ہفتے کو نیدرلینڈز کے خلاف کھیلے گا۔
