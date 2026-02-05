ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

مشی خان نے اشارتاً کہا کہ ہانیہ عامر ’ایلومیناٹی‘‘ گروپ سے تعلق رکھتی ہیں

ویب ڈیسک February 05, 2026
facebook whatsup

پاکستانی شوبز کی سینئر میزبان، اینکر اور سماجی کارکن مشی خان اداکارہ ہانیہ عامر کے حوالے سے کچھ سوالات اٹھائے ہیں جنہوں نے سوشل میڈیا پر خاصی توجہ حاصل کر لی ہے۔ 

مشی خان ایک بار پھر اپنے دوٹوک مؤقف کے باعث خبروں کی زینت بن گئی ہیں۔ وہ مختلف معاملات پر کھل کر رائے دینے کے لیے جانی جاتی ہیں اور چاہے معاملہ شوبز انڈسٹری کا ہو یا سیاست کا، اپنی بات کہنے سے نہیں جھجکتیں۔

مشی خان نے انسٹاگرام پر چند تصاویر شیئر کیں جن میں ہانیہ عامر ایک مخصوص ہاتھ کے اشارے کے ساتھ نظر آ رہی ہیں۔ مشی خان کا کہنا ہے کہ یہ علامت مبینہ طور پر ’ایلومیناٹی‘ سے جڑی ہوئی سمجھی جاتی ہے اور ہانیہ عامر نے یہ انداز ایک سے زیادہ مرتبہ اختیار کیا ہے، جس پر وہ سوال اٹھا رہی ہیں۔

بعض لوگوں کے مطابق یہ اشارہ اشاروں کی زبان میں ’’آئی لو یو‘‘ کہنے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور اسی وجہ سے ہانیہ اس انداز میں پوز دیتی ہیں۔ 

ان تصاویر کے سامنے آنے کے بعد انٹرنیٹ صارفین کی رائے واضح طور پر تقسیم ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ ہانیہ عامر کے حق میں سامنے آئے جبکہ کچھ نے مشی خان کے مؤقف کی تائید کی۔ ایک صارف نے تبصرہ کیا، ’’یہ بڑی عمر کی خواتین ہانیہ کے پیچھے کیوں پڑ جاتی ہیں؟‘‘ جبکہ ایک اور نے لکھا، ’’میں مشی سے متفق ہوں، میں نے بھی یہ اشارہ پہلے نوٹ کیا تھا۔‘‘ دوسری طرف کئی افراد نے وضاحت دیتے ہوئے کہا کہ ’’آپ کو سائن لینگویج کے بارے میں پڑھنا چاہیے، یہ دراصل محبت کے اظہار کا نشان ہے۔‘‘

مشی خان کے الزامات کے بعد ہانیہ عامر نے اپنے انسٹاگرام پر ایک پوسٹ کی جس میں مشی خان کی شیئر کی گئی پوسٹ کا اسکرین شاٹ دیتے ہوئے لکھا کہ ’’میری امی نے یہ مجھے بھیجا ہے‘‘۔ دوسری تصویر میں ہانیہ نے لکھا کہ ’’میری امی اور مشی خان کو کون بتائے گا؟‘‘

اس تازہ بحث نے سوشل میڈیا پر ایک نئی ہلچل پیدا کردی ہے، جہاں مداح اور ناقدین دونوں اپنے اپنے مؤقف کے ساتھ میدان میں آ گئے ہیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

ہانیہ عامر پر مشی خان کے سنگین الزامات، کیا اداکارہ واقعی غلط راستے پر ہیں؟

 Feb 05, 2026 08:51 PM |
شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

شادی سے پہلے ہی مرونل ٹھاکر کے حاملہ ہونے کی افواہیں، ویڈیو وائرل

 Feb 05, 2026 08:01 PM |
اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

اداکارہ لائبہ خان کی رخصتی کی ویڈیو وائرل

Feb 05, 2026 12:35 PM |

متعلقہ

Express News

روہت شیٹی پر بشنوئی گینگ کی فائرنگ؛ پولیس ملزم تک پہنچ گئی؛ سنسنی خیز انکشاف

Express News

مادھوری کی نقل میں بولڈ لباس میں رقص کرنے پر امر خان پر تنقید، ویڈیو وائرل

Express News

’دھرندھر 2‘ میں سلمان خان کی انٹری؟ وائرل تصویر سے مداحوں میں جوش

Express News

رجنی کانت خاکروب خاتون سے متاثر، سونے کی چین تحفے میں دے دی

Express News

سنی دیول اور اکشے کھنہ کی 29 سال بعد ایک ساتھ پردے پر واپسی، کونسی فلم میں جلوہ گر ہوں گے؟

Express News

رجب بٹ اور ندیم مبارک کی درخواست پر عدالت کا سیکرٹری داخلہ کو نوٹس

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو