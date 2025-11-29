اسلام آباد میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے اے ایس آئی جاں بحق

تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں واقع سی ڈی اے چوک کے قریب فائرنگ کی گئی

ویب ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

اسلام آباد میں نامعلوم ملزمان کی فائرنگ سے اے ایس آئی جاں بحق ہوگیا۔

رپورٹ کے مطابق تھانہ سبزی منڈی کی حدود میں واقع سی ڈی اے چوک کے قریب فائرنگ کی گئی۔

نامعلوم ملزمان اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر کو گولیاں مارکر فرار ہوگئے۔

اے ایس آئی علی اکبر کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا جا رہا تھا کہ وہ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے راستے میں ہی دم توڑ گئے۔

وفاقی وزیرداخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد پولیس کے اے ایس آئی علی اکبر پر قاتلانہ حملے کا نوٹس   لے لیا، انہوں نے شہید اے ایس آئی علی اکبر کو خراج عقیدت پیش کیا اور ان کے لواحقین سے دلی ہمدردی و تعزیت کا اظہار کیا۔

وزیرداخلہ محسن نقوی نے آئی جی اسلام آباد پولیس سے افسوسناک واقعہ کی رپورٹ طلب کر لی، فائرنگ کے واقعہ میں ملوث ملزمان کی جلد گرفتاری کا حکم دیا۔ 

محسن نقوی نے کہا کہ شہید اے ایس آئی علی اکبر کے سوگوار خاندان کے غم میں برابر کے شریک ہیں۔

بعد ازاں شہید اے ایس آئی کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا کر دی گئی،  وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور سپریم کورٹ کے جج جسٹس اشتیاق ابراہیم نے نماز جنازہ میں شرکت کی۔

وزیر داخلہ محسن نقوی اور جسٹس اشتیاق ابراہیم نے شہید اے ایس آئی علی اکبر کی روح کے ایصال ثواب کیلئے فاتحہ خوانی۔ جسد خاکی پر پھول رکھے، اسلام آباد پولیس کے چاق و چوبند دستے نے شہید اے ایس آئی علی اکبر کے جسد خاکی  کو سلامی پیش کی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

اسلام آباد متاثرین کے تحفظ کا قانون جلد اسمبلی سے منظور ہونے کا امکان

Express News

اسلام آباد؛ سابقہ منگیتر نے مبینہ طور پر نئی نویلی دلہن کو قتل کردیا

Express News

خود کو سینیٹر نیاز احمد ظاہر کرکے انکے دوست سے رقم ہتھیانے والا نوسرباز گرفتار

Express News

شہر قائد میں سردی بڑھ گئی، تیز ہوائیں اتوار تک چلنے کا امکان

Express News

افغانستان بھارت اور اسرائیل کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے، فیصل کریم کنڈی

Express News

اے این پی کی 28 ویں ترمیم کی مشروط حمایت، خیبرپختونخوا کا نام تبدیل کرنے کا مطالبہ

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو