زرعی یونیورسٹی فیصل آباد کی طالبہ کو ’نازیبا اشارے، جنسی ہراساں‘ کرنےوالا پروفیسر گرفتار، مقدمہ درج

ویب ڈیسک November 29, 2025
زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بورے والا کیمپس میں جنسی اسکینڈل پر  ڈسٹرکٹ پولیس افسر (ڈی پی او) وہاڑی محمد افضل نے نوٹس لے لیا۔

رپورٹ کے مطابق پولیس نے اسکینڈل میں ملوث گرفتار پروفیسر یحییٰ خان کے خلاف مقدمہ درج کرکے ملزم کو گرفتار کرلیا۔

پولیس نے بتایا کہ پروفیسر کے خلاف سب انسپکٹر دلشاد کی مدعیت میں مقدمہ درج کیا گیا،  تھانہ شیخ فاضل میں درج مقدمہ میں پانچ مختلف دفعات شامل کی گئی ہیں۔

پولیس کے مطابق  مقدمہ میں دفعہ509,292, 293,294اور354شامل ہیں۔

بعد ازاں  گرفتار پروفیسر یحییٰ خان کوپولیس نے ریمانڈ کے لئے عدالت میں پیش کیا، علاقہ مجسٹریٹ نے پروفیسر کی ضمانت بعد از گرفتاری منظور کرلی۔

علاقہ مجسٹریٹ نے ملزم پروفیسر کو 50 ہزار کے ضمانتی مچلکے جمع کروانے کی ہدایت کی۔

یاد رہے کہ گزشتہ دنوں زرعی یونیورسٹی فیصل آباد بورے والا کیمپس میں جنسی اسکینڈل سامنے آیا تھا اور پروفیسر کی جانب سے مبینہ طور پر طالبہ کو نازیبا اشارے کرنے، اور جنسی ہراساں کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی تھی۔

معاملے پر رد عمل دیتے ہوئے یونیورسٹی انتظامیہ نے کہا تھا کہ طالبہ نے 31 اکتوبر کو پروفیسر کے خلاف تحریری درخواست گزاری۔

یونیوسٹی انتطامیہ نے مزید بتایا کہ جنسی حراسگی میں ملوث پروفیسر یحییٰ کو معطل کردیا گیا ہے اور ان کا داخلہ یونیورسٹی میں بند کردیا گیا ہے۔

پرنسپل نے کہا کہ  وائس چانسلر کے پاس حراسمنٹ کمیٹی معاملے کی انکوائری کررہی ہے،  تاحال پروفیسر کے خلاف کوئی حتمی انکوائری رپورٹ سامنے نہیں آئی ہے۔

پروفیسر یحییٰ خان کی طالبہ کو نازیبا اشارے کرنے کی ویڈیو وائرل ہوگئی تھی، پروفیسر یحییٰ نے طالبہ سے اپنی گفتگو میں کہا تھا کہ ‘پیپرز میں 2 نمبر اضافی لگانے پر مجھے کیا دو گی‘۔
