ایف بی آر کی اسمگلنگ کے خلاف مہم تیز، کروڑوں مالیت کی غیرقانونی اشیا ضبط

کراچی:
فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر)کے ماتحت ادارے کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی نے ساحلی پٹی اور آر سی ڈی ہائی وے پر اسمگلنگ کے خلاف اپنی مہم تیز کر تے ہوئےگزشتہ ایک ہفتے کے دوران اورماڑہ، کھرکھیرا اور حب میں اسپیشل اسمگلنگ پریوینشن اسکواڈ کی فیلڈ فارمیشنز کی مربوط کارروائیوں کے نتیجے میں منشیات، ممنوعہ اشیا، اسمگل شدہ زرعی پیداوار اور غیر قانونی ایرانی تیل و ڈیزل پکڑ لیا۔
ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز کے مطابق رواں ہفتے کے دوران کی گئی کارروائیوں میں کسٹمز گڈانی نے چیک پوسٹ کھرکھیرا، وندر پر ایک کنٹینر سے 188 کلو گرام چرس برآمد کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔
بیان میں کہا گیا کہ خرخیرہ چیک پوسٹ پر ایک اور مسافر بس پکڑی گئی جس میں 7 کروڑ روپے مالیت کا متفرق اسمگل شدہ سامان تھا، اسی طرح اسپیشل اسمگلنگ پریوینشن اسکواڈ کی طرف سے انٹیلی جنس کی بنیاد پر چھاپہ مارا گیا جس میں تقریباً 76 ٹن اسمگل شدہ انار لے جانے والے چار ریفریجریٹڈ کنٹینرز (ریفرز) ضبط کیے گئے۔
مزید بتایا گیا کہ پکڑے گئے اناروں کی نیلامی سے تقریباً دو کروڑ 50 لاکھ روپے کا ریونیو قومی خزانے میں جمع کرایا گیا، اورماڑہ میں 14 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایرانی تیل لے جانے والی مسافر بسوں کو روکا گیا اور حب کے علاقے باوانی میں ایک گودام پر چھاپہ مار کر 10 ہزار 650 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیا گیا۔
اسی طرح دو کروڑ 40 لاکھ کی ایک اور ضبط کی گئی جس میں فلیڈ انفورسمنٹ یونٹ (ایف سی یو) خضدار نے اسمگل شدہ پوست کے بیج لے جانے والا ایک ہینو ٹرک پکڑا ہے۔