ایف بی آر کی اسمگلنگ کے خلاف مہم تیز، کروڑوں مالیت کی غیرقانونی اشیا ضبط

کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی نے اورماڑہ، کھرکھیرا اور حب میں مربوط کارروائیاں کی گئیں، ایف بی آر

آفتاب خان November 29, 2025
facebook whatsup
فوٹو: میڈیا
کراچی:

فیڈرل بورڈ آف ریونیو(ایف بی آر)کے ماتحت ادارے کلکٹریٹ آف کسٹمز انفورسمنٹ گڈانی نے ساحلی پٹی اور آر سی ڈی ہائی وے پر اسمگلنگ کے خلاف اپنی مہم تیز کر تے ہوئےگزشتہ ایک ہفتے کے دوران اورماڑہ، کھرکھیرا اور حب میں اسپیشل اسمگلنگ پریوینشن اسکواڈ کی فیلڈ فارمیشنز کی مربوط کارروائیوں کے نتیجے میں منشیات، ممنوعہ اشیا، اسمگل شدہ زرعی پیداوار اور غیر قانونی ایرانی تیل و ڈیزل پکڑ لیا۔

 ایف بی آر ہیڈ کوارٹرز کے مطابق رواں ہفتے کے دوران کی گئی کارروائیوں میں کسٹمز گڈانی نے چیک پوسٹ کھرکھیرا، وندر پر ایک کنٹینر سے 188 کلو گرام چرس برآمد کر کے ایف آئی آر درج کر لی گئی ہے اور مزید کارروائی جاری ہے۔

بیان میں کہا گیا کہ خرخیرہ چیک پوسٹ پر ایک اور مسافر بس پکڑی گئی جس میں 7 کروڑ روپے مالیت کا متفرق اسمگل شدہ سامان تھا، اسی طرح اسپیشل اسمگلنگ پریوینشن اسکواڈ کی طرف سے انٹیلی جنس کی بنیاد پر چھاپہ مارا گیا جس میں تقریباً 76 ٹن اسمگل شدہ انار لے جانے والے چار ریفریجریٹڈ کنٹینرز (ریفرز) ضبط کیے گئے۔

مزید بتایا گیا کہ پکڑے گئے اناروں  کی نیلامی سے تقریباً دو کروڑ 50 لاکھ روپے کا ریونیو قومی خزانے میں جمع کرایا گیا، اورماڑہ میں 14 ہزار لیٹر اسمگل شدہ ایرانی تیل لے جانے والی مسافر بسوں کو روکا گیا اور حب کے علاقے باوانی میں ایک گودام پر چھاپہ مار کر 10 ہزار 650 لیٹر اسمگل شدہ ایرانی ڈیزل قبضے میں لے لیا گیا۔

اسی طرح دو کروڑ 40 لاکھ کی ایک اور ضبط کی گئی جس میں فلیڈ انفورسمنٹ یونٹ (ایف سی یو) خضدار نے اسمگل شدہ پوست کے بیج لے جانے والا ایک ہینو ٹرک پکڑا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

 Nov 29, 2025 07:01 PM |
پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

 Nov 29, 2025 06:21 PM |
وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

 Nov 29, 2025 05:42 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، موبائل فون شاپس میں لوٹ مار کرنے والے ڈاکو گرفتار، چھینے گئے فونز برآمد

Express News

اے این ایف کی بلوچستان میں کارروائی، ایل پی جی گیس کینٹینر سے کروڑوں ڈالر مالیت کی منشیات برآمد

Express News

ملک بھر میں خواتین سے زیادتی، اغوا و تشدد کے 20 ہزار واقعات رپورٹ، پنجاب سرفہرست

Express News

کراچی، گلشن اقبال میں 62 لاکھ روپے کی ڈکیتی، پولیس مقابلے کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں گر فتار

Express News

کراچی، پٹیل پاڑہ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی، والد زیر حراست

Express News

لاہور؛ بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو