دنیا کا پہلا نجی سیٹلائٹ خلا میں لانچ

سیٹلائٹ کو کیلیفورنیا سے جمعہ کے روز اسپیس ایکس فیلکن 9 کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا

ویب ڈیسک November 30, 2025
facebook whatsup

خلا کی اتھاہ گہرائیوں کا مطالعہ کرنے کے لیے دنیا کا پہلا نجی اسپیس سائنس سیٹلائٹ خلا میں بھیج دیا گیا۔

لندن کی مقامی کمپنی بلیو اسکائیز اسپیس کا کہنا تھا کہ سیٹلائٹ کو کیلیفورنیا سے جمعہ کے روز اسپیس ایکس فیلکن 9 کے ذریعے خلا میں بھیجا گیا۔

کمپنی کے مطابق مائیکرو ویو کے برابر سیٹلائٹ ’ماؤو‘ میں ایک مائیکرو اسکوپ نصب ہے جو خلا کی گہرائیوں میں ایگزو پلینٹ اور دیگر اجرامِ فلکی کا مشاہدہ کرے گی۔

بلیو اسکائیز اسپیس ماؤو کے ذریعے اکٹھا ہونے والا ڈیٹا ان تحقیقی اداروں کے ساتھ شیئر کرے گا جو اس کی سبسکرپشن سروس کا حصہ ہوں گے۔ ان اداروں میں بوسٹن اور کولمبیا یونیورسٹیز شامل ہیں۔

بلیو اسکائیز اسپیس کی چیف سائنٹسٹ پروفیسر جیووینا ٹینیٹی کا کہنا تھا کہ ماؤو فلکیاتی سرگرمیوں کے حوالے سے معلومات کا نیا باب کھولے گا جو ماضی میں بند تھا۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

کیا آپ اس بچی کو پہچانے، جو آج کی مشہور اداکارہ ہے؟

 Nov 29, 2025 07:01 PM |
پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

پیسوں کےلیے ناچنے پر مجبور کیا گیا، مشہور بھارتی اداکارہ کا انکشاف

 Nov 29, 2025 06:21 PM |
وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

وزن بڑھانے کی کوشش نے 30 سالہ فٹنس انفلوئنسر کی جان لے لی

 Nov 29, 2025 05:42 PM |

متعلقہ

Express News

مصنوعی ذہانت آئندہ برسوں میں کتنی بے روزگاری پھیلانے والی ہے؟

Express News

یورپی یونین میں سوشل میڈیا کے استعمال سے متعلق نئی پابندیوں کی تیاری

Express News

روس کی واٹس ایپ پر مکمل پابندی عائد کرنے کی دھمکی

Express News

کیا مریخ پر بھی بجلی کڑکتی ہے؟ سائنس دانوں کا نیا دعویٰ

Express News

چین: چاند کی مٹی سے بنی اینٹوں کی زمین پر واپسی

Express News

شہاب ثاقب کا چاند سے ٹکرانے کا خدشہ؛ ناسا نے الرٹ جاری کردیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو