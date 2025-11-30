جے یو آئی نے پنجاب میں نئے ٹریفک قوانین کو ظالمانہ قرار دے دیا

حکمران اقتدار کے نشے میں عوام کی مشکلات میں اضافے سے گریز کریں، صوبائی ترجمان

ویب ڈیسک November 30, 2025
لاہور:

جے یو آئی نے پنجاب میں عوامی آگاہی کے بغیر نئے ٹریفک قوانین کے نفاذ کو ظالمانہ قرار دے دیا۔

ترجمان جے یو آئی پنجاب حافظ غضنفر عزیز کا کہنا ہے کہ حکمران عوامی آگاہی اور سماجی طبقات کو اعتماد میں لئے بغیر قانون سازی سے معاشرے میں ہیجان پیدا کر رہے ہیں۔ ترقی یافتہ دنیا کے قوانین ترقی پذیر ممالک میں نافذ کرنے سے معاشرہ انتشار کا شکار ہوتا ہے۔

ترجمان جے یو آئی نے کہا کہ پنجاب کے حکمران ہوش کے ناخن لیں اور معاشرتی یکجہتی کو توڑنے سے گریز کریں۔ نئے قوانین بیوروکریسی کے ظلم و جبر اور رشوت ستانی میں شدید اضافے کا باعث بن رہے ہیں۔

انہوں نے مزید کہا کہ حکمران اقتدار کے نشے میں عوام کی مشکلات میں اضافے سے گریز کریں۔
