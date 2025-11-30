روہت شرما نے شاہد آفریدی کا ایک دہائی پرانا ریکارڈ توڑ دیا

بھارت کے اوپننگ بلے باز و سابق کپتان روہت شرما نے شاہد آفریدی کا ایک دہائی پرانا ریکارڈ توڑ دیا۔

تفصیلات کے مطابق روہت شرما نے جنوبی افریقا کے خلاف رانچی میں کھیلے جانے والے سیریز کے پہلے ون ڈے میچ میں 57 رنز کی اننگز کھیلی۔

انہوں نے اپنی اننگز میں 5 چوکوں کے ساتھ ساتھ 3 چھکے بھی لگائے اور اس کے ساتھ ہی ون ڈے کرکٹ میں سب سے زیادہ چھکے لگانے کا ریکارڈ اپنے نام کرلیا۔

2015 میں ون ڈے کرکٹ سے ریٹائر ہونے والے پاکستانی بولنگ آل راؤنڈر شاہد آفریدی نے 398 میچز میں 351 چھکے لگائے تھے۔

روہت شرما کے ون ڈے کرکٹ میں چھکوں کی تعداد 352 ہوگئی ہے۔

ویسٹ انڈیز کے کرس گیل ون ڈے کرکٹ میں 331 چھکوں کے ساتھ سب سے زیادہ چھکے لگانے والوں میں تیسرے نمبر ہیں۔

 سری لنکا کے موجودہ کوچ سنتھ جے سوریا 270 چھکوں کے ساتھ چوتھے نمبر پر ہیں۔

ان کے علاوہ کوئی اور بلے باز ون ڈے کرکٹ میں 250 چھکے بھی نہیں لگا سکا ہے۔

موجودہ کھلاڑیوں میں روہت شرما کے بعد بھارت کے ہی ویرات کوہلی 157 چھکوں کے ساتھ دوسرے اور آسٹریلیا کے گلین میکسویل 155 چھکوں کے ساتھ تیسرے نمبر پر ہیں۔
