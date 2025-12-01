انسانی جسم میں شریانوں کی صفائی کرنےکیلیے ننھامنا روبوٹ ایجاد

 خون کی نالیوں میں جمی چکنائی ختم کرنے کی خاطر لوگ مہنگے اور نازک آپریشن کراتے ہیں

سید عاصم محمود December 01, 2025
انسانی جسم میں خون کی 360 سے زائد شریانیں، رگیں، وریدیں وغیرہ پائی جاتی ہیں۔ ان نالیوں میں خراب طرز زندگی سے چکنائی یا چربی جم جائے تو خون کی روانی متاثر ہونے پر ہارٹ اٹیک ہونے یا فالج کا خطرہ بڑھتا ہے۔

 یہ جمی چکنائی ختم کرنے کی خاطر لوگ مہنگے اور نازک آپریشن کراتے ہیں۔ اب سوئس یونیورسٹی، ای ٹی ایچ زیورخ کے ماہرین نے2 ملی میٹر سے بھی چھوٹا ایسا مائیکرو روبوٹ ایجاد کر لیا جو ننھی منی شریانوں میں بھی گھوم پھر سکتا ہے۔

ڈاکٹر اس میں دوا بھر کر جمی چکنائی تک پہنچائیں گے تاکہ وہ ترنت ختم ہو سکے۔ یوں انسان کو مہنگے وپیچیدہ آپریشنوں سے نجات ملے گی۔

روبوٹ کا ڈھانچا خصوصی فولادی نینو ذرّات سے بنا ہے تاکہ باہر بیٹھے ڈاکٹر مقناطیسی آلے کی مدد سے اسے انسانی جسم کے اندر کنٹرول کر یں اور منزل تک پہنچا دیں۔
