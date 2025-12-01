نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن کی جانب سے فوڈ ایگ 2025 میں جدید لاجسٹکس حل متعارف

نیشنل لاجسٹکس کارپوریشن نے فوڈ ایگ 2025 میں پاکستانی زرعی برآمدات کے لیے جدید لاجسٹکس حل متعارف کرائے ہیں۔
تفصیلات کے مطابق فوڈ ایگ 2025 میں این ایل سی کی شرکت کا مقصد پاکستانی زرعی مصنوعات کو عالمی منڈیوں تک بروقت، محفوظ اور مؤثر طریقے سے پہنچانا ہے۔ نمائش میں موجود جدید لاجسٹکس پلیٹ فارم تجارتی برادری کے لیے سہولت کا باعث بنے گا۔ یہ ایونٹ پاکستان کی فوڈ سپلائی چین کو مضبوط بنانے اور برآمدات میں اضافہ کا سبب بنے گا۔
این ایل سی کے جدید ٹرانسپورٹ اور کولڈ چین سسٹم سے فوڈ پراڈکٹس عالمی معیار کے مطابق محفوظ رہیں گے۔ فوڈ ایگ 2025 پاکستان کی معاشی ترقی کے سفر میں اہم کردار ادا کرے گا۔ این ایل سی کی فوڈ ایگ نمائش میں موجودگی کاروباری دنیا کے لیے اعتماد، معیار اور تیز رفتار خدمات کی ضامن ہے۔
این ایل سی کی شرکت کا مقصد ادارے کی جانب سے بین الاقوامی خریداروں کیلئے خدمات میں محفوظ ترسیل، جدید ٹریکنگ اور عالمی معیار کی سہولیات کو یقینی بنانا ہے۔