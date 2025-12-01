اے این ایف کا مختلف شہروں میں منشیات فروشوں کیخلاف کامیاب آپریشن

کاروائیوں میں 20 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 2296.3 کلوگرام منشیات برآمد

ویب ڈیسک December 01, 2025
اینٹی نارکوٹکس فورس نے بڑی کارروائی کرتے ہوئے افغانستان سے بڑی مقدار میں اسمگل شدہ منشیات ضبط کرلی ہیں۔

تفصیلات کے مطابق ملک بھر میں انسداد منشیات کیلئے اینٹی نارکوٹکس فورس (اے این ایف) کی کامیاب کارروائیاں تیزی سےجاری ہیں۔ اے این ایف نے مردان کی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کے مختلف مقامات سے 426 کلوگرام منشیات برآمد کر لیں۔  

ترجمان اے این ایف کے مطابق یہ منشیات خیبرپختونخوا کے مقامی سہولت کاروں کی مدد سے افغانستان سے مردان میں ذخیرہ کی گئی تھی۔ اسمگل شدہ منشیات براستہ تیراہ اور باڑہ ،چھوٹی چھوٹی کھیپ میں مردان پہنچائی گئی تھیں۔ اسمگلرز کا مقصد حالات موافق ہوتے ہی منشیات کو  منظم بین الصوبائی گروہ کے ذریعے پورے ملک میں پھیلانا تھا۔

ڈرگ ٹریفکنگ آرگنائزیشن کی تحقیقات کے مطابق مقامی کارندے مردان کی معروف رہائشی سوسائٹی کو بطور منشیات ڈمپنگ سائٹ استعمال کر رہے تھے۔

اس کے علاوہ اے این ایف کا تعلیمی اداروں کے اطراف اورملک کے مختلف شہروں میں بھی آپریشن جاری ہیں۔  10 کاروائیوں کے دوران 5 ملزمان گرفتار کیے گئے ہیں۔ 

کاروائیوں میں 20 کروڑ 82 لاکھ روپے سے زائد مالیت کی 2296.3 کلوگرام منشیات برآمد کی گئیں۔ دیامر کالونی جٹیال روڈ گلگت کے قریب ملزم سے 500 گرام چرس برآمد 
کاک پل اسلام آباد کے قریب موٹر سائیکل سوار ملزم سے 70 گرام چرس اور جی ٹی روڈ گجرات پر یونیورسٹی کے قریب موٹر سائیکل سوار سے 60 گرام چرس برآمد کی گئی۔

گرفتار ملزمان نے تعلیمی اداروں کے طلباء کو منشیات فروخت کرنے کا اعتراف کیا۔ راولپنڈی میں کوریئر آفس میں امریکا سے آنیوالے پارسل سے 52 گرام چرس برآمد کی گئی۔ راولپنڈی میں کوریئر آفس میں ایک اور کاروائی میں تھائی لینڈ سے آنیوالے پارسل سے 22 گرام چرس، کورنگی کراچی میں واقع کوریئر آفس میں برطانیہ جانیوالے پارسل سے 21 گرام چرس، 
ٹول پلازہ گجرات کے قریب گاڑی سے 33.6 کلوگرام چرس، پمپ بازار ڈسٹرکٹ گوادر کے قریب پلاسٹک ٹینک میں چھپائی 71 کلو گرام آئس، 13 کلو گرام ہیروئن اور 10 کلو گرام چرس، حمید کراس سرنان پشین کے قریب 2160 کلوگرام چرس اور نگور شریف ڑسٹرکٹ گوادر سے 8کلوگرام چرس برآمد ہوئی۔ 

 کاروائیوں کا انسداد منشیات ایکٹ 1997 کے تحت مقدمات درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔
