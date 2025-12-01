وزیراعلیٰ سندھ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس، 27 نکات پر غور اور اہم فیصلے متوقع

وزیراعلیٰ سندھ نے منصوبے کی شفاف، بروقت اور سخت نگرانی کا حکم دے دیا

ویب ڈیسک December 01, 2025
وزیراعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا جس میں صوبائی وزراء، مشیران، خصوصی معاونین، چیف سیکریٹری اور متعلقہ افسران شریک ہوئے۔

تفصیلات کے مطابق  ترجمان وزیراعلیٰ سندھ نے کہا کہ کابینہ اجلاس میں شامل 27 نکات پر غور اور فیصلے ہوں گے۔ اسلام کوٹ تا چھوڑ اور بن قاسم سے پورٹ قاسم تک ریلوے لائن بچھانے کا کام کیا جائے گا۔
وزیراعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ اکتوبر 2025ء میں سندھ حکومت اور وزارت ریلویز کے درمیان ایم او یو ہوا تھا۔ ایم او یو کے تحت وزارتِ ریلوے کو تھر سے کوئلے کی نقل و حمل کے لئے ریلوے لائن تعمیر کرنی ہے۔ پروجیکٹ کے تحت تھر کول سے چھوڑ تک 105 کلومیٹر ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔

وزیراعلیٰ سندھ نے مزید کہا کہ بن قاسم سے پورٹ قاسم تک 9 کلومیٹر ڈبل ٹریک ریلوے لائن بچھائی جائے گی۔ کوئلے کی انلوڈنگ کی سہولت پورٹ قاسم پر بنائی جائے گی۔ سندھ حکومت اور وزارتِ ریلویز کے درمیان برابر کی شراکت داری ہے۔

کابینہ نے سندھ سولر انرجی پروجیکٹ میں ہونے والے فراڈ کی انکوائری اینٹی کرپشن کو بھیجنے کی ہدایت کی ہے۔ مراد علی شاہ کا کہنا تھا کہ تمام کٹس غریب گھرانوں کو مفت فراہم کی جائیں گی۔ کابینہ نے این آر ٹی سی انرجیز کو فی کٹ 219 امریکی ڈالر کے نرخ پر درآمد کا ٹھیکہ دیا ہے۔ ایک لاکھ کٹس کی ادائیگی کے لیے 5.518 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔

26 این جی اوز کی جانب سے دلچسپی ظاہر کی گئی ہے جبکہ پروپوزلز کا جائزہ جاری ہے۔وزیراعلیٰ سندھ نے منصوبے کی شفاف، بروقت اور سخت نگرانی کا حکم دیا ہے۔
