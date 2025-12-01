نیپا چورنگی حادثہ، 3 سالہ ابراہیم کی لاش نکالنے والا نوجوان کون ہے؟

نوجوان نے لاش نکال کر ریسکیو حکام کے حوالے کی، پولیس کی جانب سے تشدد کا نشانہ بھی بنائے جانے کا انکشاف

محمد عمیر دبیر December 01, 2025
facebook whatsup

شہر قائد کے علاقے گلشن اقبال نیپا چورنگی کے قریب کھلے مین ہول میں گرنے کر جاں بحق ہونے والے تین سالہ ابراہیم کی لاش ایک کچرا چننے والے لڑکے نے نکالی۔

تفصیلات کے مطابق گزشتہ روز شاہ فیصل سے تعلق رکھنے والا جوڑا اپنے بیٹے ابراہیم کے ہمراہ نیپا چورنگی کے قریب واقع نجی مارٹ میں خریداری کیلیے آیا۔

مارٹ سے باہر نکلتے ہی تین سالہ ابراہیم نے والدہ کا ہاتھ چھڑوایا اور والد کی موٹرسائیکل کی طرف بھاگا تو وہاں پر موجود کھلے مین ہول میں گر گیا۔

حادثے کے فوری بعد بچے کی والدہ عائشہ کی دلخراش ویڈیو سامنے آئی جس میں وہ ہاتھ جوڑ جوڑ کر اپنے بچے کو تلاش کرنے کی اپیلیں کررہی تھیں۔

واقعے کے بعد روایتی طور پر سرکاری مشینری گھنٹوں تاخیر سے پہنچی جبکہ وقوعہ پر موجود لوگوں اور والدین نے اپنے پاس سے پیسے ملا کر شاول منگوایا جس نے کھدائی کا کام شروع کیا۔

ابراہیم کی لاش 15 گھنٹے کے طویل ریسکیو آپریشن کے بعد ملی تاہم اس کو کروڑوں روپے کی مشینری یا کسی تربیت یافتہ رضاکار نے تلاش نہیں کیا۔

تین سالہ بچے کی لاش کو کچرا چننے والے تنویر نامی لڑکے نے تلاش کیا۔ وقوعہ پر میڈیا سے گفتگو میں لڑکے نے بتایا کہ اُس نے نیپا چورنگی کے قریب واقع نجی یونیورسٹی کے قریب نالے میں لاش دیکھی تو نکال کر متعلق حکام کے حوالے کیا۔

وہاں پر موجود عینی شاہدین نے انکشاف کیا کہ لاش ملنے کے بعد پولیس نے لڑکے کو تشدد کا نشانہ بنایا جبکہ ریسکیو رضاکار اپنے ادارے کا نام روشن کرنے کیلیے لڑتے رہے۔

بعد ازاں عوام کی جانب سے شدید تنقید ہونے پر ڈی ایس پی گلشن اقبال ٹاؤن نے تنویر کو بلاکر شاباش دی اور اہلکاروں کے رویے پر معذرت بھی کی۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

ڈرامہ نگار خلیل الرحمان قمر ویڈیو اسکینڈل کیس میں اہم پیشرفت

 Dec 01, 2025 03:58 PM |
رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

رمشا خان نے کونسے ’کاسمٹک ٹریٹمنٹس‘ کروا رکھے ہیں؟ ڈرماٹولوجسٹ کا انکشاف

 Dec 01, 2025 01:39 PM |
شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

شوہر کیخلاف مقدمے میں بچوں کی تصاویر نہ لگائی جائے، سلینا جیٹلی کی میڈیا سے جذباتی اپیل

 Dec 01, 2025 11:53 AM |

متعلقہ

Express News

کراچی؛ انتظامیہ کی مبینہ غفلت، گلشن اقبال میں کمسن بچہ کھلے مین ہول میں گر کر لاپتہ ہوگیا

Express News

این ایف سی اور 18 ویں ترمیم کے ساتھ کھیلنے کی کوشش آگ سے کھیلنے کے مترادف ہے، بلاول بھٹو زرداری

Express News

حکومت نے پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کردی

Express News

خیبرپختونخوا میں گورنر راج، اے این پی کا ردعمل بھی آگیا

Express News

خیبرپختونخوا میں گورنر راج، اے این پی کا ردعمل بھی آگیا

Express News

کیماڑی منوڑہ سے بابا بھٹ جانے والی کشتی حادثے کا شکار، دو خواتین جاں بحق

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو