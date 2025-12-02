اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن شکایات ازالہ نظام متعارف کرادیا

اسلام آباد:
اسلام آباد ہائی کورٹ نے آن لائن شکایات ازالہ میکینزم متعارف کرادیا۔
سائلین اور عوام اب ای میل اور واٹس ایپ کے ذریعے شکایات درج کرا سکیں گے، عدالت کا افسران و اسٹاف کے طرزِ عمل پر شکایات کے لیے خصوصی نظام متعارف کرادیا گیا۔
اسلام آباد ہائی کورٹ نے ای میل ایڈریس اور مخصوص واٹس ایپ نمبر جاری کردیا، شکایات ازالہ کی تفصیلات عدالت کی ویب سائٹ پر بھی اپ لوڈ کردی گئی ہیں۔
حکام کا کہنا ہے کہ عوامی اعتماد بڑھانے اور شکایات کے فوری ازالے کے لیے نظام بنایا گیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے شہریوں سے فیڈبیک دینے کی درخواست کر دی۔